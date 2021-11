Areszt dla obywatela Gruzji podejrzanego o kradzieże w salonach jubilerskich

Warszawscy policjanci zatrzymali obywatela Gruzji podejrzanego o serię kradzieży w pracowniach jubilerskich. Na przestrzeni sierpnia i września mężczyzna wykorzystując nieuwagę pracowników sklepów ukradł z nich biżuterię o łącznej wartości ponad 12 000 złotych – poinformowała policja we wtorek. Sąd na wniosek śledczych podjął już decyzję o tymczasowym aresztowaniu 55-latka na 3 miesiące. Mężczyzna działał w warunkach recydywy.

Policjanci ustalili, że w okresie od sierpnia do września br. mężczyzna pojawił się trzykrotnie w dwóch różnych pracowniach jubilerskich gdzie wykorzystując nieuwagę pracowników ukradł złote pierścionki, sygnety, zawieszki i łańcuszki na sumę ponad 12 000 złotych. Obywatel Gruzji został aresztowany na trzy miesiące. Mężczyzna działał w warunkach recydywy.

Wiadomo już, że to nie pierwsze kradzieże, które mężczyzna ma na swoim koncie – zwraca uwagę policja. „Czynów tych dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu, co najmniej 6 miesięcy kary za podobne przestępstwa, czyli działając w warunkach recydywy. Dlatego też sąd może wymierzyć mu teraz karę przewidzianą za przypisane przestępstwo w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę” – podkreślono w komunikacie.

„Wizerunek mężczyzny, który ukradł biżuterię z pracowni jubilerskich zarejestrowały kamery. Wyjaśnieniem sprawy zuchwałych kradzieży zajęli się policjanci ze śródmiejskiego wydziału operacyjno-rozpoznawczego. Wnikliwa analiza nagrań ze sklepów oraz żmudna praca w terenie naprowadziły ich na trop obywatela Gruzji” – pisze policja.

Przypomnijmy, że policja w Kołobrzegu zatrzymała w niedzielę dwóch pijanych Gruzinów. Mężczyźni spowodowali dwie kolizje. Uderzyli dwukrotnie w ten sam samochód. Będą odpowiadać przed sądem za spowodowanie kolizji, jazdę pod wpływem alkoholu i ucieczkę z miejsca zdarzenia.

Informowaliśmy, że policjanci z grupy śledczej zatrzymali niedawno trzech obywateli Gruzji w wieku 45, 46 i 48 lat. Mężczyźni podejrzani są o dokonanie kradzieży z włamaniem do mieszkań na terenie Lublina i Świętochłowic. Kradli głównie pieniądze i biżuterię. Łączne straty to kilkadziesiąt tysięcy złotych. Zostali zatrzymani po dynamicznym pościgu, w którego trakcie 46-latek potrącił jednego z policjantów. Sprawa jest rozwojowa. Decyzją sądu mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani.

Przypomnijmy, że mazowiecka policja zatrzymała pod koniec października bieżącego roku trzech innych Gruzinów zajmujących się w naszym kraju kradzieżami. Cudzoziemcy decyzją sądu trafili do aresztu.

Jak podawaliśmy pod koniec września br., podlaska policja poinformowała o schwytaniu przemytnika imigrantów, który podczas próby zatrzymania jego samochodu potrącił policjanta. Zatrzymanym przemytnikiem okazał się 42-letni obywatel Gruzji.

Także we wrześniu na lotnisku w Pyrzowicach doszło do niecodziennej sytuacji z udziałem obywatela Gruzji. Gruzin, któremu odmówiono wjazdu do Polski, uciekł Straży Granicznej na dach portu lotniczego. Mężczyznę ujęto i odpowie on za próbę nielegalnego przekroczenia granicy.

srodmiescie.policja.waw.pl / Kresy.pl