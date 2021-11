Kołobrzeg: Pijani Gruzini spowodowali dwie kolizje. Odpowiedzą przed sądem

Policja w Kołobrzegu zatrzymała w niedzielę dwóch pijanych Gruzinów. Mężczyźni spowodowali dwie kolizje. Uderzyli dwukrotnie w ten sam samochód. Będą odpowiadać przed sądem za spowodowanie kolizji, jazdę pod wpływem alkoholu i ucieczkę z miejsca zdarzenia.

Zdarzenia miały miejsce w niedzielę po godzinie 17:00 na ulicy 6. Dywizji Piechoty w Kołobrzegu – informuje portal RMF 24. Świadek zdarzenia relacjonował policjantom, że jechał on prawym pasem, a na lewym znajdował się nissan, który nagle skręcił w prawo i staranował drugie auto. Kierujący pojazdem nie zatrzymał się do kontroli. Następnie na rondzie przejechał przez środek zielonej wyspy, potem zaczął uciekać.

Kierowca, który został poszkodowany ruszył w pościg. Udało mu się dogonić nissana, wyprzedzić go, następnie zablokować swoim autem drogę. Doszło wówczas do kolejnej kolizji. Kierujący nissanem wjechał w tył blokującego mu drogę audi. Od mężczyzn siedzących w nissanie czuć było alkohol. Kierowca audi odebrał im kluczyki, uniemożliwiając dalszą jazdę. Następnie wezwał policję.

Policja zatrzymała obu mężczyzn. Obywatele Gruzji mieli w organizmie około 1,5 promila alkoholu. Będą odpowiadać przed sądem za spowodowanie kolizji, jazdę pod wpływem alkoholu i ucieczkę z miejsca zdarzenia.

Informowaliśmy, że policjanci z grupy śledczej zatrzymali niedawno trzech obywateli Gruzji w wieku 45, 46 i 48 lat. Mężczyźni podejrzani są o dokonanie kradzieży z włamaniem do mieszkań na terenie Lublina i Świętochłowic. Kradli głównie pieniądze i biżuterię. Łączne straty to kilkadziesiąt tysięcy złotych. Zostali zatrzymani po dynamicznym pościgu, w którego trakcie 46-latek potrącił jednego z policjantów. Sprawa jest rozwojowa. Decyzją sądu mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani.

Przypomnijmy, że mazowiecka policja zatrzymała pod koniec października bieżącego roku trzech innych Gruzinów zajmujących się w naszym kraju kradzieżami. Cudzoziemcy decyzją sądu trafili do aresztu.

Jak podawaliśmy pod koniec września br., podlaska policja poinformowała o schwytaniu przemytnika imigrantów, który podczas próby zatrzymania jego samochodu potrącił policjanta. Zatrzymanym przemytnikiem okazał się 42-letni obywatel Gruzji.

Także we wrześniu na lotnisku w Pyrzowicach doszło do niecodziennej sytuacji z udziałem obywatela Gruzji. Gruzin, któremu odmówiono wjazdu do Polski, uciekł Straży Granicznej na dach portu lotniczego. Mężczyznę ujęto i odpowie on za próbę nielegalnego przekroczenia granicy.

rmf24.pl / Kresy.pl