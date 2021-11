Areszt dla Gruzinów podejrzanych o włamania do mieszkań [+FOTO]

Policjanci z grupy śledczej zatrzymali trzech obywateli Gruzji w wieku 45, 46 i 48 lat – poinformowała policja w poniedziałek. Mężczyźni podejrzani są o dokonanie kradzieży z włamaniem do mieszkań na terenie Lublina i Świętochłowic. Kradli głównie pieniądze i biżuterię. Łączne straty to kilkadziesiąt tysięcy złotych. Zostali zatrzymani po dynamicznym pościgu, w którego trakcie 46-latek potrącił jednego z policjantów. Sprawa jest rozwojowa. Decyzją sądu mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani.

Śledztwo w opisywanej sprawie jest prowadzone od kilku miesięcy. Prowadzone w sprawie czynności operacyjne doprowadziły śledczych na teren województwa śląskiego. Pod koniec ubiegłego tygodnia trzej obywatele Gruzji w wieku 45, 46 i 48 lat wpadli bezpośrednio po dokonaniu włamania w Świętochłowicach. „Mężczyźni zostali zatrzymani po dynamicznym pościgu. Siedzący za kierownicą audi 46-latek zlekceważył sygnały do zatrzymania i potrącił policjanta. Pościg ulicami aglomeracji śląskiej trwał przez kilkanaście kilometrów. Na koniec mężczyźni zdecydowali się porzucić samochód i kontynuować ucieczkę pieszo. Jednak niedługo później zostali zatrzymani. Potrącony funkcjonariusz nie odniósł poważnych obrażeń” – podaje policja. Usłyszeli 4 zarzuty dotyczące włamań do mieszkań i domów na terenie Lublina i Świętochłowic. Decyzją sądu mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani.

Policja znalazła przy zatrzymanych biżuterię i pieniądze pochodzące z ostatniego włamania. Dodatkowo zatrzymani mieli przy sobie specjalistyczny sprzęt służący do przełamywania zamków. W zatrzymaniu policjanci z Lublina byli wspierani przez kryminalnych z garnizonu śląskiego.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Obywatele Gruzji zostali doprowadzeni do prokuratury. Usłyszeli 4 zarzuty dotyczące włamań do mieszkań i domów na terenie Lublina i Świętochłowic. Straty oszacowano na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Dodatkowo 46-latek odpowie za czynną napaść na policjanta oraz niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Mężczyźni decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani.

Przypomnijmy, że mazowiecka policja zatrzymała pod koniec października bieżącego roku trzech innych Gruzinów zajmujących się w naszym kraju kradzieżami. Cudzoziemcy decyzją sądu trafili do aresztu.

Jak podawaliśmy pod koniec września br., podlaska policja poinformowała o schwytaniu przemytnika imigrantów, który podczas próby zatrzymania jego samochodu potrącił policjanta. Zatrzymanym przemytnikiem okazał się 42-letni obywatel Gruzji.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Także we wrześniu na lotnisku w Pyrzowicach doszło do niecodziennej sytuacji z udziałem obywatela Gruzji. Gruzin, któremu odmówiono wjazdu do Polski, uciekł Straży Granicznej na dach portu lotniczego. Mężczyznę ujęto i odpowie on za próbę nielegalnego przekroczenia granicy.

Zobacz także: Szczecin: zatrzymano Gruzina, który brawurowo uciekł wrocławskiej policji [+VIDEO]

lublin.policja.gov.pl / Kresy.pl