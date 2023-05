Pijany Ukrainiec spowodował wypadek, w którym ranna została 21-latka. Podczas zatrzymania zaatakował policjanta

Kierowca z Ukrainy, mając ponad 1 promil alkoholu w organizmie, spowodował w miniony weekend wypadek drogowy. W wyniku zdarzenia obrażenia poniosła 21-letnia pasażerka, która trafiła do szpitala. Mężczyzna podczas zatrzymania naruszył nietykalność cielesną oraz znieważył funkcjonariusza policji.

W nocy, z soboty na niedzielę na terenie wiejskim w gminie Bolesławiec miał miejsce wypadek drogowy. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do przydrożnego rowu i uderzył w drzewo. W wyniku wypadku obrażenia poniosła 21-letnia pasażerka, która trafiła do szpitala – poinformowała policja w poniedziałkowym komunikacie.

“31-letni sprawca wypadku został zatrzymany. Mężczyzna prowadził pojazd, będąc w stanie nietrzeźwości, badanie wykazało ponad 1 promil alkoholu w organizmie. Ponadto podejrzany naruszył nietykalność cielesną oraz znieważył funkcjonariusza interweniującego na miejscu zdarzenia drogowego” – wskazano w komunikacie.

Policja nie podała narodowości sprawcy w komunikacie. Lokalne media poinformowały, że to obywatel Ukrainy.

Za popełnione czyny 31-latkowi grozi kara nawet 3 lat pozbawienia wolności.

Na początku maja pijany kierowca z Ukrainy doprowadził do śmiertelnego wypadku drogowego. W zdarzeniu zginęła 29-letnia pasażerka peugeota a 5-letnie dziecko z niegroźnymi obrażeniami zostało przetransportowane śmigłowcem do szpitala. Ukrainiec trafił do aresztu. Grozi mu do 12 lat więzienia.

Pod koniec kwietnia policja zatrzymała 33-letniego obywatela Ukrainy, który na ul. Cystersów w Gdańsku groził bronią przypadkowo napotkanej osobie. W ciągu kilku minut od zgłoszenia policjanci zatrzymali sprawcę oraz zabezpieczyli pistolet pneumatyczny, który miał przy sobie. Miał prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie. Kiedy wytrzeźwiał, usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych.

Pod koniec marca policjanci zatrzymali 40-letniego obywatela Ukrainy, który ukradł samochód zaparkowany przed jedną z posesji w gminie Brzesko. Uszkodzony, poszukiwany pojazd a w nim nietrzeźwego złodzieja odnaleziono na stacji benzynowej w Brzesku.

boleslawiec.policja.gov.pl / istotne.pl / Kresy.pl