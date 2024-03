Prowokatorzy na proteście rolników? Nowe nagrania w sieci

W sieci pojawiają się liczne materiały, które sugerują, że na niedawnym proteście rolników w Warszawie obecni byli prowokatorzy (prawdopodobnie policyjni), wywołujący starcia. Nowe nagrania ujawnił w piątek dziennikarz Bartłomiej Graczak. Pokazują mężczyznę, który chwali pracę policji, a później – jak sugerują nagrania – rzuca kostką brukową podczas starć z policją.

W piątek Bartłomiej Graczak, dziennikarz i youtuber opublikował nagranie, podczas którego – jak podkreśla – rozmawiał z prawdopodobnym prowokatorem, który rzucał kostką brukową podczas niedawnego protestu rolników w Warszawie. “Chwalił pracę policji, mówił o jej profesjonalizmie, a potem sam rzucał kostką brukową. Mamy nagranie prowokatora z protestu rolników w Warszawie” – przekonuje Graczak.

“Oglądam po prostu. Przyglądam się. Bardzo piękna praca policji (…) profesjonalnie. Naprawdę!” – twierdził mężczyzna, który jest widoczny na późniejszych nagraniach, gdy rzuca kostką brukową.

“Znamienne było to, że nagrywał protest, ale jedyne co mówił, to pochwały dla profesjonalizmu policji” – podkreśla Graczak. “A jeśli ktoś z was rozpoznaje osobę z nagrania, to zgłoście go na policję, bo chyba jeszcze nie widzą, że go szukają” – dodaje dziennikarz.

Rozmawiałem z prowokatorem na proteście rolników 6 marca w Warszawie @PRZEkanal pic.twitter.com/lrd7bXZPub — Bartłomiej Graczak (@bgraczak) March 15, 2024

To nie jedyny materiał, który sugeruje, że na proteście obecni byli prowokatorzy, prawdopodobnie policyjni.

BREAKING NEWS!!!

Runda 17:)

Małe zestawienie prowokatorow “rolnikow” z KSP

#StrajkRolników 🙂

Wszyscy z nich biegali w ciuchach ktore sa na wyposazeniu policji i dziwnym sposobem byly zamawiane w ostatnim czasie:)

pomijam juz dzbana ktory wyrywal kostke i biega w tej samej… pic.twitter.com/0h0U7QPbn7 — Sebastian Lach (@Seb_Lach) March 11, 2024

BREAKING NEWS!!! Trafieni zatopieni:)

Serdecznie pozdrawiam centrum szkolenia policji jestescie antypolskimi głabami:) Czy ktos ma jeszcze wątpliwosci kim byli prowokatorzy na #StrajkRolników ? 🙂

Dziekuje wszystkim za informacje w komentarzach:)piekna praca zespolowa przeciwko… pic.twitter.com/AoDPSySagQ — Sebastian Lach (@Seb_Lach) March 6, 2024

Podczas protestu rolników z 6 marca doszło do eskalacji i starć z policją. Nagrania z Warszawy pokazywały brutalne zachowanie policji wobec protestujących, a także m.in. policjantów rzucających przedmiotami w uczestników protestu. Politycy Koalicji Obywatelskiej i PiS oskarżali się wzajemnie o prowokacje.

Kresy.pl