Ukrainiec oszukiwał na BLIK. Wypłacał dziennie kilkanaście tys. złotych. Nie trafił do aresztu

Wielkopolscy policjanci zatrzymali obywatela Ukrainy, który od dłuższego czasu dokonywał oszustw tak zwaną metodą na „BLIK-a”. Przy mężczyźnie zabezpieczony został tablet, cztery karty SIM, dwa telefony komórkowe i gotówka w kwocie ponad 20 tysięcy złotych. 38-latek został objęty dozorem policyjnym, grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności – podała policja we wtorek. Mężczyzna dokonywał wypłat gotówki na kwoty od 12 do 18 tysięcy dziennie.

W ubiegłym miesiącu do siedziby pilskiej jednostki policji zgłosiła się 49-letnia obywatelka Ukrainy, która padła ofiarą oszustwa. Z relacji przedstawionej przez kobietę wynikało, że zadzwonił do niej mężczyzna biegle mówiący w języku rosyjskim i oświadczył, że ktoś chciał ukraść pieniądze z jej konta. Przekazał również, że aby jej środki były bezpieczne musi zalogować się do bankowości internetowej i potwierdzić operację BLIK. Po wykonaniu wskazanych poleceń z konta poszkodowanej został wykonany przelew na kwotę 600 złotych.

Sprawą zajęli się funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą. Podkreślono, że tego typu oszustwa dotykają coraz większą liczbę osób. „Policjanci szczegółowo analizowali wszystkie informacje oraz wykonali szereg czynności, które pozwoliły ustalić personalia sprawcy. Okazał się nim 38-letni obywatel Ukrainy, który został zatrzymany. Przy mężczyźnie zabezpieczono tablet, cztery karty SIM oraz dwa telefony komórkowe. Na jeden z nich cały czas spływały kody BLIK, pochodzące z przestępczej działalności. W trakcie przeszukania samochodu zatrzymanego mundurowi zabezpieczyli gotówkę w kwocie ponad 20 tysięcy złotych” – podano w komunikacie.

Podkreślono, że analiza materiału zebranego w sprawie pozwoliła ustalić, że mężczyzna od dłuższego czasu zajmował się oszustwami na szeroką skalę. Funkcjonariusze ustalili, że dokonywał on wypłat gotówki na kwoty od 12 do 18 tysięcy dziennie. Zatrzymany przyznał, że zabezpieczone przedmioty służyły mu do dokonywania oszustw internetowych, a znalezione pieniądze pochodzą z przestępstwa.

Obywatel Ukrainy nie trafił do aresztu. Został objęty policyjnym dozorem oraz ma zakaz opuszczania kraju. Usłyszał zarzut, za który grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Zobacz także: Mężczyzna zadźgany na Nowym Świecie w Warszawie. Media: sprawcami obcokrajowcy

Przypomnijmy, że także w grudniu ubiegłego roku policja zatrzymała dwóch obywateli Ukrainy, którzy oszukiwali metodą „na BLIK”. W grudniu łódzka policja zatrzymała 22-letniego obywatela Ukrainy, który po uzyskaniu dostępu do kont bankowych wypłacał gotówkę na szkodę pokrzywdzonych. Mężczyźnie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany.

Wcześniej policjanci z Łodzi zatrzymali 24-letniego Ukraińca, który wykorzystując pozyskany nielegalnie kod BLIK wypłacił blisko 3 tys. złotych z konta oszukanej osoby. Decyzją sądu 24-latek został tymczasowo aresztowany. Grozi mu 5 lat więzienia.

Zobacz także: Podlasie: Ukraińcy zatrzymani po pościgu. Przewozili nielegalnych imigrantów

wielkopolska.policja.gov.pl / Kresy.pl