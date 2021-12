Kolejny Ukrainiec oszukiwał metodą „na BLIK”

Funkcjonariusze z I Komisariatu Policji zatrzymali 22-letniego obywatela Ukrainy, który po uzyskaniu dostępu do kont bankowych wypłacał gotówkę na szkodę pokrzywdzonych. Mężczyźnie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany.

14 grudnia 2021 roku na ulicy Pomorskiej funkcjonariusze z I Komisariatu Policji w Łodzi zwrócili uwagę na nerwowo zachowującego się mężczyznę stojącego z przy bankomacie. Stróże prawa podjęli obserwację mężczyzny, a gdy wypłacił gotówkę, postanowili go wylegitymować. Jednak na widok mundurowych mężczyzna rzucił się do ucieczki. Po krótkim pościgu 22-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany.

Podczas rozmowy zachowywał się nerwowo i trzęsły mu się ręce. Miał powód, gdyż jak się okazało, obracał kradzionymi pieniędzmi. Przyznał, że wypłacał gotówkę poprzez kod BLIK, podany przez znajomego, z którym kontaktował się za pomocą komunikatora internetowego. Tą drogą dostawał również wszystkie dane niezbędne do wypłat i wpłat skradzionych pieniędzy. Każda taka operacja miała pomniejszyć jego dług u tego znajomego. 22-latek usłyszał zarzut oszustwa komputerowego, za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany. Sprawa jest rozwojowa, śledczy z I Komisariatu Policji w Łodzi ustalają rzeczywistą liczbę przestępstw popełnionych przez zatrzymanego 22-latka oraz dane jego wspólników.

To kolejna taka sytuacja, w którą zamieszany jest obywatel Ukrainy. Wcześniej policjanci z Łodzi zatrzymali 24-letniego Ukraińca, który wykorzystując pozyskany nielegalnie kod BLIK wypłacił blisko 3 tys. złotych z konta oszukanej osoby. Decyzją sądu 24-latek został tymczasowo aresztowany. Grozi mu 5 lat więzienia.

Katarzyna Zdanowska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi wyjaśniła, że oszustwo polegało na wprowadzeniu w błąd klienta popularnej internetowej platformy handlowej i okradzeniu go. Podczas finalizowania transakcji pokrzywdzony otrzymał link imitujący stronę banku z instrukcją, by go aktywował. Miało być to niezbędne do skutecznego przeprowadzenia sprzedaży. Była to pułapka zastawiona przez oszusta, który dzięki temu przejął dostęp do konta bankowego i kodu BLIK pokrzywdzonego. Ukradł z jego konta blisko 3 tys. zł. Oszustowi – 24-letniemu obywatelowi Ukrainy – przedstawiono zarzut oszustwa komputerowego, za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu 24-latek został tymczasowo aresztowany.

„W ujęciu 24-letniego sprawcy na gorącym uczynku pomogli pracownicy ochrony centrum handlowego. Zwrócili oni uwagę na podejrzanie zachowującego się klienta i po krótkiej obserwacji swoimi spostrzeżeniami podzielili się z funkcjonariuszami z komisariatu na Bałutach. Kompletnie zaskoczonego mężczyznę zatrzymano podczas wypłacania gotówki z bankomatu. Przyznał się, że wypłacał pieniądze poprzez kod BLIK podany przez nieznaną mu osobę, z którą kontaktował się za pomocą aplikacji. Tą drogą dostawał również wszystkie dane niezbędne do wypłaty i wpłaty skradzionych pieniędzy. Za tę operację pobierał wynagrodzenie” – podkreśliła Zdanowska.

Kresy.pl