Łukaszenko: białorusko-rosyjskie ćwiczenia wojskowe przy granicy z Ukrainą rozpoczną się zimą

"Postrzegamy to jako jawną groźbę wypowiedzianą pod adresem Rosji. Tego rodzaju sformułowanie oznacza, że reżim w Kijowie ma zamiar wykorzystać wszelkie możliwości, jakie ma do dyspozycji, w tym siłowe, by poczynić zamach na region rosyjski" - słowa rzecznika rosyjskiego prezydenta zacytował w czwartek portal Interia. Pieskow odniósł się w ten sposób do wystąpienia Wołodymyra Zełenskiego na forum ukraińskiej Rady Najwyższej, w czasie którego odzyskanie Krymu stawiał on jako główny cel polityki swojego państwa.

Twierdząc, że Kreml analizuje "wypowiedzi prezydenta Zełenskiego, wczorajsze deklaracje na temat problematyki rosyjskiej", Pieskow oskarżył prezydenta Ukrainy o "agresywną retorykę". Oskarżył też stronę ukraińską o to, że z jej winy doszło do "zwiększenia intensywności prowokacyjnych działań" na froncie konfliktu w Donbasie.