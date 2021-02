Blinken chwali Inicjatywę Trójmorza: dotyczy wielu naszych wspólnych priorytetów

Sekretarz Stanu USA Antony Blinken podkreślił, że Stany Zjednoczone od początku mocno wspierały Inicjatywę Trójmorza, która dotyczy „wielu naszych wspólnych priorytetów”. Wskazał szczególnie na rozwijanie infrastruktury w kontekście wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego.

W środę sekretarz stanu USA, Antony Blinken, opublikował nagranie wideo, w którym wyraził poparcie władz Stanów Zjednoczonych dla Inicjatywy Trójmorza. Było to jego przesłanie do uczestników wideokonferencji szefów dyplomacji państw członkowskich Trójmorza, USA, Niemiec, które odbyło się 11 lutego br.

– Stany Zjednoczone od początku mocno wspierały Inicjatywę Trójmorza. Dotyczy ona wielu naszych wspólnych priorytetów – powiedział Blinken. Podkreślił, że przyczyni się ona do większego rozwoju regionu, głównie w kontekście infrastruktury i przesyłu energii oraz do wzmocnienia integracji wewnątrz Unii Europejskiej.

– Wasze wysiłki na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego mają żywotne znaczenie dla stabilności i dobrobytu całej Europu – zaznaczył szef amerykańskiej dyplomacji. Zwrócił też uwagę, że kraje Inicjatywy „wzmacniają sieci cyfrowe”.

– Lepsza infrastruktura pomoże nam w osiągnięciu wspólnych celów w obliczu kryzysu klimatycznego. A te projekty infrastrukturalne dają ludziom pracę, co jest ważne szczególnie teraz – powiedział sekretarz stanu USA. Wyraził też uznanie dla stosowanego partnerstwa publiczno-prywatnego przy inwestycjach infrastrukturalnych.

– Inicjatywa Trójmorza poczyniła znaczące postępu w ubiegłym roku. To spotkanie może pomóc wynieść je na nowe wyżyny w 2021 roku – uważa Blinken. Jego zdaniem, im więcej projektów Inicjatywa będzie uruchamiać, tym bardziej pokaże jej wartość. – A większy fundusz inwestycyjny sprawi, że będzie to możliwe – dodał. Zachęcił też, by kolejne państwa wkrótce dołączyły do Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza. Do tej pory uczyniło tak dziewięć z 12 państw członkowskich.

– Prezydent [USA Joe] Biden i ja głęboko wierzymy w znaczenie bliskiej współpracy z naszymi sojusznikami i partnerami, bo we współpracy jest siła. A na tym właśnie polega Inicjatywa Trójmorza – powiedział sekretarz stanu USA. – Z uznaniem przyjmujemy waszą pracę, jesteśmy chętni do współpracy, żeby wzmacniać Europę, która jest cała, wolna, rozwijająca się.

Wystąpienie Blinkena pozytywnie skomentował prezydencki minister Krzysztof Szczerski. „Ważne i bardzo oczekiwane wsparcie Inicjatywy Trójmorza przez sekretarza stanu USA Anthoney’ego Blinkena. Kolejny istotny głos z Waszyngtonu potwierdzający zaangażowanie nowej administracji na rzecz naszego kluczowego projektu regionalnego – napisał na Twitterze.

Stany Zjednoczone od początku przedstawiały się jako sojusznik Inicjatywy Trójmorza. Na inauguracji Szczytu Inicjatywy Trójmorza w Warszawie, prezydent USA Donald Trump podkreślał, że Stany Zjednoczone zdecydowanie wspierają ten projekt. Podkreślał przy tym wyraźnie kwestie energetyczne, handlowe, a także wojskowe.

Przypomnijmy, że w lutym 2020 roku ówczesny sekretarz stanu USA, Mike Pompeo, podczas swojego wystąpienia na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa informował zgromadzonych o planie przekazania blisko miliarda dolarów państwom, które zrzeszone są w Inicjatywie Trójmorza, m.in. po to, by „ożywić prywatne inwestycje w sektorze energetycznym tych państw”.

Inicjatywa Trójmorza zakłada poprawę infrastruktury drogowej, kolejowej, energetycznej czy cyfrowej, zarówno wewnątrz krajów członkowskich, jak również w regionie.

Fundusz Trójmorza, zainicjowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego i rumuński EximBank, stanowi ekonomiczny wymiar Inicjatywy Trójmorza. Przedstawiciele Funduszu deklarują chęć zebrania około 3-5 mld euro. Inwestycje z tych środków w infrastrukturę mają zniwelować różnice w rozwoju między krajami regionu Europy Środkowo-Wschodniej a zachodnią częścią Starego Kontynentu.

Jak dotąd, do Funduszu przystąpiło bądź jest w trakcie przystępowania dziewięć państw: Polska z udziałem 550 mln euro, Rumunia – 200 mln, Słowenia – 23 mln oraz Estonia, Łotwa, Węgry, Bułgaria, Litwa i Chorwacja – po 20 mln euro. Dodajmy, że niedawno nowa, liberalna prezydent Mołdawii, Maia Sandu oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski we wspólnym oświadczeniu podkreślili zainteresowanie dołączeniem do Inicjatywy Trójmorza i członkostwem w Unii Europejskiej.

Jak informowaliśmy w grudniu ub. roku, amerykańska agencja rządowa International Development Finance Corporation (DFC) przeznaczy 300 mln dol. na rozwijanie infrastruktury energetycznej w ramach krajów Trójmorza. Pieniądze mają wesprzeć Fundusz Trójmorza celem promowania rozwoju m.in. w sektorach energetycznym i transportowym w krajach Europy Środkowej Wschodniej.

