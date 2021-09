WaPo: dziesiątki „potencjalnie niebezpiecznych” wśród Afgańczyków ewakuowanych przez USA

Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA (DHS) zidentyfikował 44 ewakuowanych Afgańczyków jako osoby stanowiące potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego – napisał w piątek Washington Post.

Washington Post dotarł do rejestrów około 60 tys. osób ewakuowanych z Afganistanu i sprawdzonych przez Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Według gazety w ciągu dwóch tygodni 44 z tych osób oznaczono jako potencjalnie niebezpieczne dla bezpieczeństwa narodowego.

13 spośród tych ludzi pozostaje w areszcie amerykańskiej służby celnej i granicznej (U.S. Customs and Border Protection) w oczekiwaniu na dodatkową weryfikację. Kolejnych 15 osób uznanych za potencjalnie niebezpieczne zostało przekazanych amerykańskiemu Urzędowi Imigracyjnemu i Celnemu (U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE). Część z nich odesłano już z powrotem do miejsc tranzytowych w Europie lub na Bliskim Wschodzie, a niektórzy zostali zakwalifikowani do zwolnienia po dodatkowej weryfikacji. Pozostałych 16 „podejrzanych” Afgańczyków pozostaje za granicami USA w miejscach tranzytowych.

Washington Post podaje, że kilku Afgańczyków zostało oznaczonych jako podejrzanych o powiązania z terrorystami lub których telefony i urządzenia elektroniczne zawierały informacje wzbudzające zaniepokojenie weryfikujących ich funkcjonariuszy na lotniskach w Dulles w Wirginii i w Filadelfii. Gazeta nie podaje, co wzbudziło podejrzenia funkcjonariuszy w przypadku pozostałych osób.

W tym tygodniu grupa republikańskich parlamentarzystów wysłała list do prezydenta Bidena, twierdząc, że jego administracja przeprowadza „pośpieszną i niepełną weryfikację” afgańskich ewakuowanych. Administracja Joe Bidena zapewnia, że weryfikacja jest rygorystyczna i wieloaspektowa, oparta na zasobach informacyjnych agencji wojskowych, wywiadowczych, organów ścigania i antyterrorystycznych. Afgańczycy, którzy nie zostaną zatwierdzeni, nie zostają wpuszczeni do Stanów Zjednoczonych.

Oprócz wymienionych 44 osób wyłowiono dwóch obywateli afgańskich, którzy zostali wcześniej deportowani i wrócili jako ewakuowani. Obaj byli w USA skazani za przestępstwa kryminalne, obecnie przebywają w areszcie ICE.

Z doniesień WaPo wynika, że deportacja czeka jeszcze jednego z Afgańczyków niedawno ewakuowanych do USA. 25-letni Muhamed Haroon Bahaduri, przebywając w dawnej bazie wojskowej w Wirginii, gdzie urządzono ośrodek dla Afgańczyków, ukradł samochód i odbył nim przejażdżkę po okolicy. Nikomu nic się nie stało, ale wszczęto wobec niego procedurę ekstradycji.

Władze USA twierdzą, że deportowani nie wrócą do Afganistanu kontrolowanego przez talibów, lecz zostaną przeniesione do „kraju trzeciego”.

Administracja Bidena poinformowała w tym tygodniu, że spodziewa się przesiedlenia do USA 95 tys. Afgańczyków. Ci, którzy nie są obywatelami USA, lub nie mają prawa stałego pobytu w tym państwie, mogą otrzymać specjalną wizę imigrancką, bądź tymczasowe „humanitarne” zwolnienie.

Kresy.pl / washingtonpost.com