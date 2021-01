Izraelska gazeta policzyła Żydów w amerykańskim Kongresie

Listę 37 „żydowskich członków Kongresu” zamieścił portal izraelskiej gazety „The Jerusalem Post”. Wynika z niej m.in., że stanowią oni 10 proc. Senatu USA.

W związku z ostatnimi wyborami do amerykańskiego Kongresu, „The Jerusalem Post” opublikowało listę z nazwiskami Żydów zasiadających w obu izbach parlamentu Stanów Zjednoczonych. Jak podano, jest ich teraz łącznie 37 – 10 w stuosobowym Senacie i 27 w liczącej 435 kongresmenów Izbie Reprezentantów. W wyliczeniach uwzględniono wyniki ubiegłotygodniowych wyborów w Georgii, dzięki którym Demokraci będą mieć przewagę w obu izbach.

Zdecydowana większość Żydów w amerykańskim Kongresie związana jest z Partią Demokratyczną. To aż 25 w Izbie Reprezentantów, gdzie tylko dwie osoby pochodzenia żydowskiego to Republikanie. W Senacie wszyscy żydowscy senatorowie związani są z Partią Demokratyczną, a najpewniej nowojorski senator Charles Schumer zostanie pierwszym Żydem-liderem większości w Senacie . „Jpost” zaznacza też, że będzie on zarazem najwyższym rangą amerykańskim dygnitarzem pochodzenia żydowskiego w historii.

Żydowscy kongresmeni w Izbie Reprezentantów, jak podaje izraelska gazeta, to: Jake Auchincloss z Massachusetts (wybrany po raz pierwszy), Suzanne Bonamici z Oregonu, David Cicilline z Rhode Island, Steve Cohen z Tennessee, Ted Deutch z Florydy, Lois Frankel z Florydy, Josh Gottheimer z New Jersey, Sara Jacobs z Kalifornii (wybrana po raz pierwszy), Andy Levin z Michigan, Mike Levin z Kalifornii, Alan Lowenthal z Kalifornii, Elaine Luria z Wirginii, Kathy Manning z Karoliny Północnej (wybrana po raz pierwszy) Jerry Nadler z Nowego Jorku, Dean Phillips z Minnesoty, Jamie Raskin z Maryland, Jan Schakowsky z Illinois, Adam Schiff z Kalifornii, Brad Schneider z Illinois, Kim Schrier z Waszyngtonu, Brad Sherman z Kalifornii, Elissa Slotkin z Michigan, Debbie Wasserman Schultz z Florydy, Susan Wild z Pensylwanii i John Yarmuth z Kentucky. Wszyscy oni to politycy Partii Demokratycznej. Republikanie to David Kustoff z Tennessee i Lee Zeldin z Nowego Jorku.

W przypadku Senatu wszyscy to Demokraci: Michael Bennet z Kolorado [„JPost” zaznacza, że choć poprzez matkę ma żydowskie pochodzenie, to nie utożsamia się z judaizmem – red.], Richard Blumenthal z Connecticut, Ben Cardin z Maryland, Dianne Feinstein z Kalifornii, Jon Ossoff z Georgii (wybrany po raz pierwszy), Jacky Rosen z Nevady, Bernie Sanders z Vermont (niezależny, ale związany z Demokratami), Brian Schatz z Hawajów, Charles Schumer z Nowego Jorku i Ron Wyden z Oregonu.

