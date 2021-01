Demokraci bliscy pełni władzy w USA

Kandydat Partii Demokratycznej Raphael Warnock wygrał drugą turę wyborów do Senatu USA w stanie Georgia – twierdzą czołowe amerykańskie agencje prasowe. Ważą się losy drugiego fotela senatorskiego z tego stanu – jeśli zwycięzcą także okaże się Demokrata, Partia Demokratyczna uzyska w Stanach Zjednoczonych pełnię władzy.

We wtorek w stanie Georgia odbyła się druga tura wyborów uzupełniających do Senatu USA, w których do zdobycia są dwa fotele senatorskie. Po przeliczeniu 98 procent głosów Demokrata Raphael Warnock prowadzi z przewagą 54 tys. głosów, czyli 1,2 proc., nad kandydatką Republikanów, dotychczasową senator Kelly Loeffler. Zdaniem agencji Associated Press i Reuters Warnock ma już zapewnione zwycięstwo.

O drugi fotel senatorski w Georgii rywalizują Demokrata Jon Ossoff i Republikanin David Perdue. Ossoff prowadzi z przewagą 16 tys. głosów, co sprawia, że rywalizacja nie jest jeszcze rozstrzygnięta. Ponadto zgodnie z prawem stanowym w przypadku przewagi nie większej niż 0,5 proc. przegrany kandydat może zażądać przeliczenia głosów.

Jeśli Ossoff wygra, Demokraci uzyskają połowę miejsc w Senacie USA, co da przyszłej wiceprezydent Kamali Harris decydujący głos w tej izbie. Demokraci posiadają już większość w Izbie Reprezentantów, a 20 stycznia br. ich kandydat Joe Biden obejmie urząd prezydencki, co może im dać pełnię władzy w USA.

Krótko po północy czasu lokalnego Loeffler odmówiła uznania swojej porażki. „Mamy tu trochę pracy do wykonania. To jest gra o centymetry. Wygramy te wybory” – zapewniła Loeffler w krótkim komunikacie skierowanym do swoich zwolenników.

Raphael Warnock to baptystyczny kaznodzieja z kościoła, w którym pracował Martin Luther King Jr. Będzie on pierwszym czarnym senatorem w historii Georgii. Jon Ossoff jest dokumentalistą, który w razie zwycięstwa zostanie w wieku 33 lat najmłodszym członkiem Senatu.

Georgia jest stanem, który Republikanie mieli przewagę od dziesięcioleci. W listopadzie ub. roku niespodziewanie wybory prezydenckie w Georgii wygrał Joe Biden – było to pierwsze od 1992 roku zwycięstwo demokratycznego kandydata na prezydenta w tym stanie.

