USA: „Znajdowanie” głosów w Georgii. Kolejne szczegóły afery [+AUDIO]

Prezydent USA wezwał w czasie sobotniej rozmowy telefonicznej sekretarza stanu Georgia Brada Raffenspergera do „znalezienia” takiej liczby głosów, by udało mu się prześcignąć w tym stanie wyborczy wynik Demokraty Joe Bidena. Fragment nagrania został opublikowany przez dziennik „Washington Post” w niedzielę. W nocy z niedzieli na poniedziałek opublikowane zostało nagranie całej rozmowy.

Dziennik „Washington Post” uzyskał dostęp do rozmowy jako pierwszy. Trump w czasie godzinnej konwersacji krytykował Raffenspergera. Prosił Republikanina o podjęcie działań oraz ostrzegł, że „podejmuje on ryzyko”. Raffensperger zarzucił Trumpowi, że opiera się na teoriach spiskowych oraz głosi nieprawdziwe informacje. Podkreślał, że zwycięstwo Bidena w Georgii o 11 779 głosów jest uczciwe. Informacje amerykańskich mediów sugerują, że rozmowa miała zostać ujawniona dopiero wtedy, gdy Trump słownie zaatakuje osobę sekretarza Georgii lub zacznie kłamać na temat rozmowy.

„Mieszkańcy Georgii są źli, ludzie w kraju są źli (…). Ale nie stanie się nic złego, jeśli powiesz, że ponownie obliczyłeś (głosy)” – mówił Trump.

„Chcę tylko znaleźć 11 780 głosów, czyli o jeden więcej niż potrzebujemy. Ponieważ zdobyliśmy ten stan” – dodawał Trump. Prezydent powtarzał w trakcie rozmowy, że „nie ma mowy, by przegrał w Georgii”.

Poniżej znajduje się zapis całej rozmowy polityków.

Dziennik „The New York Times” podaje, że Raffensperger poinstruował swój sztab, by nie ujawniano nagrania rozmowy, dopóki Trump słownie nie zaatakuje osoby sekretarza Georgii lub nie zacznie kłamać na temat rozmowy. Prezydent USA skrytykował jednak Raffenspergera na Twitterze w niedzielę rano. Zarzucił mu odmowę zbadania rzekomych aktów fałszowania głosów. „On nie ma o niczym pojęcia” – napisał Trump.

„Z całym szacunkiem prezydencie Trump, to co mówisz nie jest prawdą. Prawda wyjdzie na jaw” – napisał Raffensperger na Twitterze. Nagranie rozmowy zostało następnie ujawnione przez „Washington Post”.

Respectfully, President Trump: What you’re saying is not true. The truth will come out https://t.co/ViYjTSeRcC

— GA Secretary of State Brad Raffensperger (@GaSecofState) January 3, 2021