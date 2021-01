Banderowskie pozdrowienie w świątecznych życzeniach wójta polskiej gminy

Wójt gminy Gromadka na Dolnym Śląsku, z pochodzenia Ukrainiec, zamieścił w sieci życzenia bożonarodzeniowe zakończone banderowskim pozdrowieniem „Sława Ukrainie! Herojam Sława!”.

Dariusz Pawliszczy, wójt gminy Gromadka w powiecie bolesławieckim na Dolnym Śląsku, niedawno złożył na portalu społecznościowym życzenia świąteczne, w związku z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia w obrządku prawosławnym i greckokatolickim. Życzenia świąteczne zakończył banderowskim pozdrowieniem „Sława Ukrainie! Herojam Sława!”.

Słowa te to organizacyjne pozdrowienie banderowskiej Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Kresach Południowo-Wschodnich II RP, które od 2018 jest oficjalnym pozdrowieniem w ukraińskiej armii.

Do życzeń zostało dołączone zdjęcie przystrojonej choinki i małej dziewczynki wykonującej gest wyglądający na tzw. salut rzymski.

Wójt z pochodzenia jest Ukraińcem, a według niektórych źródeł – narodowości ukraińskiej. W ten sposób został przedstawiony np. rok temu przez jedną ze stacji radiowych. Opisywany wpis nie jest już dostępny na Facebooku. Najpewniej został usunięty lub autor ograniczył jego dostępność.

Sprawę życzeń Pawliszczego nagłośnił m.in. Mariusz Gierus, radny miasta Jelenia Góra, zaangażowany w sprawy kresowe. W rozmowie z portalem Kresy.pl powiedział, że same życzenia niosą dobre, pozytywne przesłanie, ale zostaje to zniweczone przez ich zakończenie. – Dla mnie to brzmi tak, jakby ktoś powiedział: „Zdrowych, wesołych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku. Heil Hitler!”. I jeszcze do tego uwieńczył takie życzenia gestem, choćby dziecka, ale w typie tzw. salutu rzymskiego.

-Gdyby to zrobił przeciętny człowiek, nawet narodowości ukraińskiej, to uznałbym to za jakąś prowokację lub wyrażenie opinii, czym powinny zająć się odpowiednie służby pod kątem złamania przepisów o zakazie promowania treści faszystowskich czy nazistowskich. Natomiast najbardziej bulwersuje to, że jest to wpis osoby publicznej, pełniącej ważne w samorządzie polskim stanowisko wójta gminy. Wójt polskiej gminy gromadka składa życzenia, które moim zdaniem charakter skrajnie i skandalicznie wręcz prowokacyjny. A że sam jestem samorządowcem, radnym nieodległej, Jeleniej Góry uznałem za swój obowiązek, by podnieść ten temat publicznie – zaznacza Gierus.

Zdaniem radnego, samo usunięcie wpisu to za mało. – Ktoś, kto jest wójtem polskiej gminy, nawet jak utożsamia się ze swoim ukraińskim pochodzeniem, to jednak reprezentuje polską rację stanu. Pełni urząd polski, a nie ukraiński. To skrajnie nieodpowiedzialne działanie, będące w tym kontekście bezczelną prowokacją. To tak, jakby wójt polskiej gminy na Opolszczyźnie, mający jakieś korzenienie niemieckie czyt utożsamiający się z narodem niemieckim, składał wszystkim życzenia, już mniejsza z tym, że w języku niemieckim, ale wieńcząc je słowami „Heil Hitler” lub innym, faszystowskim zawołaniem z czasów II wojny światowej. Nie wyobrażam sobie, żeby taka sytuacja przeszła bez echa. Relatywizowanie tej sytuacji i tego banderowskiego pozdrowienia, bagatelizowanie sprawy, to albo skrajna ignorancja, albo szkodzenie polskiej racji stanu. Każdy, kto czuje się polskim patriotą, powinien zwracać na takie rzeczy uwagę.

Przypomnijmy, że Mariusz Gierus w 2019 roku nagłośnił skandaliczne plany zawarcia umowy partnerskiej z miastami rządzonymi przez neobanderowców i przyczynił się do ich zablokowania

Dariusz Pawliszczy jest wójtem gminy Gromadka od 2006 roku. Obecnie sprawuje ten urząd czwartą kadencję. Znany jest z różnych proukraińskich akcji i inicjatyw. W 2017 roku zaprosił do Gromadki przedstawicieli Ukraińsko-Polskiego Sojuszu imienia Tomasza Padury w ramach promocji kultury ukraińskiej. Rok temu, przy okazji wizyty ukraińskich naukowców i studentów z Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego podkreślał, że takie spotkania przyczyniają się do przyciągania Ukraińców do pracy w Polsce. „Efekty tych spotkań już są widoczne. Coraz więcej Ukraińców przyjeżdża do nas do pracy i przyczynia się do rozwoju naszej gminy” – mówił wójt.

W 2012 roku wójt Pawliszczy był jednym z mówców podczas posiedzenia sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Jej ówczesny przewodniczący Miron Sycz z PO, znany działacz mniejszości ukraińskiej i negacjonista wołyński, przedstawiał go słowami „zasłużony od dawna”. W posiedzeniu komisji uczestniczył też Jerzy Pawliszczy, wówczas przewodniczący legnickiego koła Związku Ukraińców w Polsce Koła. Z kolei założycielem koła ZUwP w Gromadce i jego szefem był Józef Pawliszczy.

Należy podkreślić, że hasło „Sława Ukrajini” (chwała Ukrainie) i odzew „herojam sława!” (chwała bohaterom) to organizacyjne pozdrowienie ludobójczej banderowskiej Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, odpowiedzialnej za zamordowanie ponad 100 tys. Polaków. Do 1943 roku pozdrowienie to wiązało się z faszystowskim gestem podniesionej prawej ręki. Zostało spopularyzowane podczas protestów na kijowskim Majdanie, a październiku 2018 roku stało się oficjalnym pozdrowieniem ukraińskiej armii i policji.

Zgodnie z ukraińskim protokołem najważniejsi zagraniczni goście witani przez prezydenta Ukrainy powinni pozdrawiać ukraińską kompanię honorową tymi słowami. Jednak w listopadzie 2018 roku Angela Merkel zignorowała ukraiński protokół pozdrawiając żołnierzy starym zawołaniem „Witaju wojiny!”. Ci jednak użyli nowego odzewu, czyli „herojam sława!”.

Przypomnijmy, że w sierpniu 2018 roku podczas defilady w Kijowie z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy, minister obrony Stepan Połtorak oficjalnie witał żołnierzy banderowskim zawołaniem „Sława Ukrainie”. Ci gromko odpowiadali „Herojam Sława”. Prezydent Petro Poroszenko recytował nową wersję hymnu OUN i wychwalał banderowskie zawołanie, jako nowe pozdrowienie ukraińskiej armii. Na miejscu obecni byli również polscy żołnierze – tuż po ich przemarszu orkiestra odegrała „Marsz Nowej Armii”, czyli nową wersję hymnu zbrodniczej Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, odpowiedzialnej za ludobójstwo na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Nie spotkało się to z żadną reakcją ze strony polskich władz.

