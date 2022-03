1200 zł od uchodźcy. Rząd zdradził szczegóły

Obywatele Ukrainy, którzy szukali schronienia w Polsce od 24 lutego, otrzymają legalny pobyt w naszym kraju z prawem do pracy – oświadczyła w niedzielę szefowa resortu rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Poinformowała także o planowanym, jednorazowym datku w wysokości 300 zł dla ukraińskich uchodźców. Minister opisywała projekt specustawy o pomocy Ukrainie, którym rząd zajmie się w poniedziałek. Rzecznik rządu Piotr Müller podkreślił z kolei, że projektowana ustawa przewiduje „systemowe wsparcie” przez pierwsze dwa miesiące dla wszystkich osób, które przyjmują uchodźców, „aby częściowo zrefinansować te koszty”, w wysokości ok. 1200 zł na osobę miesięcznie.

Marlena Maląg mówiła w Polsat News o specustawie dotyczącej pomocy Ukrainie. „Jest to przełomowa ustawa, jeżeli chodzi o wsparcie. (…) Przede wszystkim najważniejsze jest to – ustawa mówi o tym jednoznacznie – obywatele Ukrainy, którzy szukali schronienia w Polsce od 24 lutego, mają legalny pobyt na terenie Rzeczpospolitej Polskiej z prawem do pracy” – powiedziała, cytowana przez PAP. Minister sprecyzowała w rozmowie z portalem „Do Rzeczy”, że będzie to 180 dni legalnego pobytu w Polsce z prawem do pracy.

Maląg powiedziała, że dziś jest czas wsparcia, zabezpieczenia związanego z noclegami czy wyżywieniem. „Obywatele Ukrainy zapewne zostaną z nami dłużej” – dodała. Zadeklarowała, że w związku z tym Polska chce otworzyć rynek pracy na Ukraińców. Poinformowała, że przedsiębiorcy będą mieli siedem dni na zgłoszenie ukraińskiego pracownika poprzez portal praca.gov.pl.

Stwierdziła, że specustawa zawiera rozwiązania, które wesprą samorządy.

Minister została zapytana, czy w specustawie jednorazowy dodatek na „dzień dobry w polskim państwie” dla ukraińskich uchodźców będzie wynosił 500 zł dla osoby samotnej lub 300 zł na członka rodziny w przypadku rodziny. „On (jednorazowy dodatek – PAP) ma wynosić 300 zł bez względu na wielkość rodziny, gdyż tutaj też wiemy, że (…) przede wszystkim przyjeżdżają osoby niesamotne, one są w grupie. Ustaliliśmy 300 zł i taki projekt jest przedłożony na Radę Ministrów” – odpowiedziała.

Zadeklarowała, że jej ministerstwo zaproponuje rozwiązania związane z dziennymi opiekunami, tak, aby część kobiet z Ukrainy mogła pracować.

Minister podkreśliła, że w specustawie znajdą się przepisy dotyczące wsparcia osób, które przyjęły uchodźców z Ukrainy w swoich domach. „Jest przewidziany takowy zapis, też będzie partycypacja państwa polskiego w tych kosztach przez określoną liczbę dni, czyli te pierwsze dni na starcie (…). W propozycji jest to 60 dni” – przekazała. Wsparcie będzie przekazywane za pośrednictwem samorządów.

Rzecznik rządu Piotr Müller podkreślił, że projektowana ustawa przewiduje „systemowe wsparcie” przez pierwsze dwa miesiące dla wszystkich osób, które przyjmują uchodźców, „aby częściowo zrefinansować te koszty”, w wysokości ok. 1200 zł na osobę miesięcznie.

Müller został zapytany o planowane na dalszy okres niż dwumiesięczne wsparcie przewidywane w projekcie. „W dalszej perspektywie to po prostu normalne wejście na rynek pracy, korzystanie z edukacji. I to jest to rozwiązanie o charakterze systemowym” – odpowiedział.

Zadeklarował, że temat systemowej pomocy dla ukraińskich uchodźców zostanie poruszony na poniedziałkowym posiedzeniu Rady UE.

„Nie mówimy o mechanizmie relokacji, mówimy w tej chwili o wsparciu finansowym. Bo te osoby będą wybierały, gdzie chcą mieszkać” – powiedział. Wyraził opinię, że wielu zechce zamieszkać w Polsce, gdzie mają rodziny. „Jesteśmy w stanie temu podołać, o ile te środki będą w sposób solidarny dzielone” – stwierdził. „Polska przygotowuje specjalny fundusz, ale już są deklaracje, że w działaniach pomocowych weźmie też udział Unia Europejska” – dodał.

Przypomniał także deklaracje z USA i Kanady.

Straż Graniczna poinformowała w niedzielę wieczorem, że od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę liczba uchodźców przybywających z tego kraju do Polski przekroczyła milion.

W niedzielę rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy zostanie skierowany przez rząd do Sejmu, tak, by ten zajął się nim na rozpoczynającym się we wtorek posiedzeniu.

W piątek na antenie stacji Polsat News premier Mateusz Morawiecki mówił o wsparciu państwa dla osób, które pomagają uchodźcom z Ukrainy. Zaznaczył, że rząd chce zamienić to w pomoc systemową i zaproponował ustawę, którą na najbliższym posiedzeniu miałby zająć się Sejm.

