72 tys. Ukraińców wróciło z zagranicy na Ukrainę z powodu koronawirusa. Ilu zostało?

Jak dotąd, w związku z pandemią koronawirusa z zagranicy na Ukrainę wróciło 72,3 tys. obywateli tego kraju. Według danych z ubiegłego roku, za granicą długoterminowo pracuje szacunkowo ponad 3 mln Ukraińców, a w Polsce – ok. 1,3-1,5 miliona.

Według oficjalnych informacji MSZ Ukrainy i danych z poniedziałku wieczorem, jak dotąd w związku z pandemią koronawirusa do kraju wróciło 72 305 ukraińskich obywateli.

Poinformowano również, że 21 Ukraińców zakażonych koronawirusem przebywa na leczeniu za granicą, najwięcej w Niemczech (5), na Dominikanie (4) i w Omanie (2). W Polsce oficjalnie nadal leczą się dwie osoby z Ukrainy.

Ponadto, 151 Ukraińców przebywa za granicą na kwarantannie, z czego najwięcej (105 osób) w Polsce. Trzech ukraińskich obywateli zakażonych SARS-CoV-2 zmarło poza granicami kraju – wszyscy we Włoszech. Z kolei łącznie 6 Ukraińców wyzdrowiało: 4 osoby w Japonii i po jednej w Polsce i we Włoszech.

Ukraińskie media często powołując się na dane Ambasady Ukrainy w Warszawie podają szacunki, według których w Polsce pracuje około 1,5 mln Ukraińców. Według innych szacunków, w Polsce na początku 2019 roku przebywało prawie 1,3 mln Ukraińców. To sugeruje, że zarówno z Polski, jak i z innych krajów, wyjechało do tej pory zaledwie kilka procent ukraińskich migrantów zarobkowych, a reszta najprawdopodobniej została za granicą.

Ubiegłoroczne szacunki ukraińskich ekspertów mówiły o ponad 8 mln Ukraińców zaangażowanych w migrację zarobkową. Według danych Ministerstwa Polityki Społecznej Ukrainy z 2019 roku, poza granicami tego kraju pracuje długoterminowo aż 3,2 mln ukraińskich obywateli.

Wcześniej pisaliśmy, że według orientacyjnej prognozy Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, ujętej w protokole posiedzenia komisji Kijowskiej Miejskiej Administracji Państwowej, przy niskim poziomie działań przeciwepidemicznych i profilaktycznych koronawirusem może zarazić się 22,2 mln Ukraińców.

Tydzień temu pisaliśmy, że według ukraińskiego ambasadora Andrija Deszczycy, blisko 2 tys. Ukraińców przebywających w Polsce złożyło wnioski o ewakuację z Polski. Ma to związek z epidemią koronawirusa. Dyplomata mówił wówczas, że dyskutowana była m.in. opcja zorganizowania specjalnego przewozu pociągiem, dla Ukraińców, którzy utknęli na graniach Polski z Niemcami i Czechami. Później liczba chętnych do powrotu wzrosła do ok. 3,5 tys. osób. W ubiegły czwartek ukraiński resort infrastruktury podał, że dla Ukraińców zostaną podstawione w Przemyślu cztery pociągi, które pojadą przez Lwów do Kijowa. Przejazdy te są płatne. Sposób organizacji tych transportów wywołał jednak liczne kontrowersje, na co zwracali uwagę przedstawiciele władz Przemyśla, gdzie zbierali się Ukraińcy i skąd odjeżdżali pociągami do kraju.

Dziś lokalny portal nowiny24.pl podał, że od piątku przez Przemyśl ewakuowano już kilka tysięcy osób. W poniedziałek wyjechał kolejny pociąg, przez Lwów do Kijowa. Jak zaznaczono, że mieszkańcy miasta obawiają się jednak, że to dopiero początek ewakuacji, a obcokrajowców może być znacznie więcej.

Wcześniej informowaliśmy, że według danych sprzed tygodnia, przytaczanych przez ukraińskie media, po ogłoszeniu decyzji o zamknięciu granicy polsko-ukraińskiej z powodu epidemii koronawirusa, z Polski wyjechało tylko ok. 4 proc. migrantów zarobkowych z Ukrainy. Z powodu sytuacji najbardziej stracili Ukraińcy pracujący w Polsce w restauracjach i hotelach – teraz szukają oni pracy w przemyśle.

nv.ua / Facebook / nowiny24.pl / Kresy.pl