Wiadomo, skąd LOT ewakuuje Ukraińców do Polski w ramach akcji „Lot do domu”

W środę 25 marca Polskie Linie Lotnicze LOT ewakuują z Brazylii do Warszawy 19 obywateli Ukrainy. W Warszawie mają się oni przesiąść do samolotu linii SkyUp, który zabierze ich do Kijowa. – ujawnił w rozmowie z agencją Ukrinform ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczycia.

Jak podawaliśmy wcześniej, premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem zgodził się, by PLL LOT w ramach rządowego programu „Lot do domu” ewakuował do Polski także obywateli ukraińskich. Jak powiedział w poniedziałek agencji Ukrinform Andrij Deszczycia, jedna z takich grup Ukraińców przyleci w środę do Warszawy z Brazylii.

„Już ustalono, że 19 obywateli Ukrainy przyleci 25 marca z Rio de Janeiro do Warszawy polskim samolotem. Załatwiamy, by oni tego samego dnia specjalnym rejsem SkyUp polecieli do Kijowa” – powiedział ukraiński dyplomata.

Deszczycia tłumaczył, że zgodnie z umową ze stroną polską LOT ewakuując Polaków z odległych krajów zabiera na pokład swoich samolotów również Ukraińców, o ile są wolne miejsca. Chodzi o kraje Ameryki Łacińskiej, Azji Południowej i Afryki, gdzie, jak twierdzi ukraiński ambasador, nie latają ukraińskie samoloty.

Według ambasadora Ukrainy ewakuacja Ukraińców w ramach akcji „Lot do domu” odbywa się przy współpracy ambasad Polski i Ukrainy w krajach, skąd osoby te są ewakuowane.

W niedzielę podawaliśmy, że od 15 marca, czyli w pierwszym tygodniu akcji „Lot do domu”, do Polski wróciło 25,7 tys. obywateli, głównie z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Norwegii, USA i Hiszpanii. Polski przewoźnik wykonał do tej pory w ramach akcji 185 rejsów 43 samolotami. Ewakuowane osoby płacą za przelot na zasadach komercyjnych.

Kresy.pl / Ukrinform