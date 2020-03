Biełsat: Morawiecki zgodził się by w ramach „Lotu do domu” przewozić do Polski Ukraińców

Premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z ukraińskim odpowiednikiem miał potwierdzić zgodę by z rządowego programu „Lot do domu” korzystali także obywatele Ukrainy.

O rozmowie telefonicznej premierów Polski i Ukrainy napisał w sobotę portal telewizji Biełsat. Cytując szefa ukraińskiego rządu Denysa Szmyhala telewizja zaznacza, że rząd Mateusza Morawieckiego zgodził się aby w ramach rządowego programu „Lot do domu” do Polski przybywali także ukraińscy imigranci. Program „Lot do domu” to współfinansowany przez polskie władze program wysyłania czarterowanych samolotów PLL Lot oraz innych przewoźników by umożliwić powrót to ojczyzny Polakom, których zamknięcie granic i uziemienia transportu pozostawiły w obcych krajach. Okazuje się, że z samolotów tych mogą korzystać także obywatele Ukrainy.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

„Dzięki niej Ukraińcy przebywający w innych krajach, będą mogli wykorzystać rejsy linii lotniczych LOT do przylotu do Polski” – mówił o inicjatywie polskiego rządu premier Ukrainy – „Cieszę się, że polscy koledzy wyszli nam naprzeciw i są gotowi do wspomagania nas w rozwiązaniu tej kwestii”.

Poza przywożeniem do Polski ukraińskich imigrantów rząd Mateusza Morawieckiego uruchomił dla obywateli Ukrainy także tak zwany „korytarz humanitarny” czyli możliwość przejeżdżania tranzytem przez Polską na Ukrainę z państw trzecich. Wcześniej, po protestach władz Estonii, rząd Morawieckiego zgodził się na taką możliwość dla obywateli tego państwa. Z korytarza humanitarnego przez terytorium Polski mogą też korzystać obywatele Litwy.

Polska zamknęła granice dla obywateli innych państw w związku z rozwojem pandemii koronawiursa, która ogarnęła już całą Europę.

belsat.eu/kresy.pl