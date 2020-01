Szef MSZ Izraela powitał Putina w Jerozolimie, wyraził wdzięczność dla Armii Czerwonej

Witając prezydenta Rosji w Izraelu, szef izraelskiej dyplomacji Israel Katz podziękował Władimirowi Putinowi za wyzwolenie niemieckiego obozu Auschwitz przez Armię Czerwoną.

W czwartek w Jerozolimie odbędzie się V Światowe Forum Holokaustu, pod hasłem „Pamiętając o Holokauście, walcząc z antysemityzmem”. Weźmie w nim udział 46 szefów państw i rządów. Do Izraela przybywają zaproszeni goście, wśród nich rosyjski prezydent Władimir Putin, który będzie jednym z głównych mówców podczas uroczystości, poświęconych zasadniczo 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz.

Na lotnisku Ben Guriona, Putina powitał szef MSZ Izraela, Israel Katz, znany z kontrowersyjnych i obraźliwych wypowiedzi pod adresem Polaków.

– Cieszę się, że mogę powitam was w Państwie Izrael na wydarzeniu, które symbolizuje przede wszystkim szczególną relację między naszymi narodami. Wasza wizyta w Izraelu przyczyni się do umocnienia przyjaźni między Rosją a Izraelem i pogłębi nasze relacje – powiedział Katz, cytowany przez portal „Times of Israel”. Izraelski minister podzielił się też osobistą sprawą:

– Dzięki Armii Czerwonej moja matka, która była w Auschwitz, przeżyła, imigrowała do Izraela i założyła rodzinę. Dziękuję.

פסגת המנהיגים בירושלים | שר החוץ @Israel_katz קיבל את פניו של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין בנתב”ג @liorvero pic.twitter.com/IJ2mci7Msq — חדשות 13 (@newsisrael13) January 23, 2020

Przypomnijmy, że wcześniej Katz oświadczył, że nie zamierza przepraszać Polaków za swoje słowa o „współpracy Polaków z nazistami”.

Z Putinem spotkał się premier Izraela Benjamin Netanjahu, który podjął go w rezydencji szefa rządu w Jerozolimie. Nazwał prezydenta Rosji „naszym wielkim przyjacielem” i podziękował mu za silne więzi łączące oba kraje. Putin krótko powiedział, że „dziś upamiętniamy ofiary Holokaustu” i podziękował Netanjahu za zaproszenie.

Organizatorami Forum, poza Instytutem Jad Waszem (Yad Vashem), jest Fundacja Światowego Forum Holokaustu oraz Europejski Kongres Żydów. Na ich czele stoi finansujący to wydarzenie rosyjski oligarcha żydowskiego pochodzenia, Wiaczesław Mosze Kantor. Patronat nad wydarzeniem objął prezydent Izrael Reuwen Riwlin, który jako pierwszy zabierze w trakcie Forum głos. Później wystąpią premier Izraela Benjamin Netanjahu i właśnie Kantor, a po nich kolejno: prezydent Rosji Władimir Putin, wiceprezydent USA Mike Pence, prezydent Francji Emmanuel Macron, następca brytyjskiego tronu książę Karol oraz prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier. Prezydent Polski Andrzej Duda zdecydował się nie przyjmować zaproszenia, ponieważ nie dano mu możliwości zabrania głosu podczas uroczystości, co ma znaczenie w kontekście tego, co może powiedzieć Władimir Putin.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Wcześniej doradca prezydenta Rosji ds. polityki zagranicznej, Jurij Uszakow zapowiedział ,że Władimir Putin będzie mówił na forum w Jerozolimie o niedopuszczalności prób fałszowania historii i rewidowania wyników II wojny światowej oraz o decydującym wkładzie ZSRR w zwycięstwie nad faszyzmem. Powiedział też, że Kantor „osobiście organizuje i finansuje” spotkanie w Jerozolimie.

Od kilku tygodni władze Federacji Rosyjskiej prowadzą ofensywę retoryczno-dyplomatyczną odnosząc się do rzekomej genezy II wojny światowej. Prezydent Rosji Władimir Putin winą za wybuch konfliktu obarczał państwa zachodnie, a także zaprzeczał agresji ZSRR na Polskę w 1939 roku. W Wigilię Bożego Narodzenia prezydent Rosji na spotkaniu z kierownictwem rosyjskiego resortu obrony zaatakował ambasadora RP w III Rzeszy w latach 1933-1939, Józefa Lipskiego, odpowiedzialnego m.in. za negocjacje ws. polsko-niemieckiego paktu o nieagresji. Putin twierdził, że Lipski „podzielał antysemickie poglądy Hitlera i […] obiecał zbudować mu w Warszawie pomnik za prześladowanie Żydów”, a także nazwał polskiego dyplomatę z czasów II RP „szumowiną i antysemicką świnią”. Także deputowany parlamentu Białorusi skrytykował polską politykę historyczną. Twierdzenia te spotkały się m.in. ze sprzeciwem polskiej dyplomacji.

Timesofisrael.com / Kresy.pl