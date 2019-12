Putin: przyczyną II wojny światowej był pakt monachijski, a nie pakt Ribbentrop-Mołotow

Władimir Putin w piątek zdecydowanie sprzeciwił się krytyce paktu Ribbentrop-Mołotow argumentując, że to mocarstwa zachodnie, a nie Związek Radziecki doprowadziły do wybuchu II wojny światowej.

Prezydent Rosji, podczas piątkowego spotkania w Petersburgu z przywódcami krajów byłego Związku Radzieckiego, ostro skrytykował niedawną rezolucję Parlamentu Europejskiego, która jako przyczynę wybuchu II wojny światowej określiła pakt o nieagresji zawarty między Związkiem Radzieckim i III Rzeszą. „Parlament Europejski chce przerzucić odpowiedzialność za rozpętanie drugiej wojny światowej z nazistów na komunistów” – powiedział.

Czytaj także: IPN o próbach rehabilitacji paktu Ribbentrop-Mołotow przez Rosję to próba fałszowania historii

Putin stwierdził, że pakt z 23 sierpnia 1939 r. został podpisany po licznych umowach, które Wielka Brytania, Francja i Polska zawarły z nazistowskimi Niemcami. Podkreślił również, że to pakt monachijski z 1938 r., który pozwolił Hitlerowi na aneksję Czechosłowacji, utorował III Rzeszy drogę do II wojny światowej.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Zdaniem prezydenta Rosji, po „zlekceważeniu przez państwa zachodnie” propozycji sojuszu wojskowego ze Związkiem Radzieckim, Stalin pozostał w sytuacji bez wyjścia i musiał podpisać pakt z Niemcami. „Związek Radziecki jako ostatni podpisał pakt o nieagresji z Hitlerem” – dodał.

Putin określił również usuwanie pomników żołnierzy Armii Czerwonej w Europie jako „obrazę ich pamięci”. „Żołnierze Armii Czerwonej byli prostymi ludźmi – robotnikami i rolnikami. Wielu z nich cierpiało z powodu reżimu Stalina” – powiedział. „Oni poświęcili swoje życie, aby uwolnić Europę od nazistów, a teraz niektórzy burzą im pomniki. Robią to, aby ukryć, co faktycznie było zmową europejskich przywódców z Hitlerem”.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

W czwartek Władimir Putin w podobnym tonie wypowiedział się podczas corocznej konferencji prasowej przeznaczonej dla międzynarodowych i krajowych dziennikarzy. Powiedział wtedy, że „Polska sama uczestniczyła wcześniej w rozbiorze Czechosłowacji”, zatem „zrobiła to samo” co ZSRR w 1939 r. Co prawda wojska radzieckie wkroczyły do Polski, ale stało się to „po tym, jak polski rząd utracił kontrolę nad terytorium kraju” i „znajdował się przy granicy polsko-rumuńskiej”. Putin powiedział również, że wojska ZSRR nie „zdobyły twierdzy w Brześciu Litewskim”, ale zajęły ją po wycofaniu się wojsk niemieckich.

Czytaj także: Skandaliczny film rosyjskiego MSZ próbuje usprawiedliwiać zawarcie paktu Ribbentrop-Mołotow [+VIDEO]

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Kresy.pl / marketwatch.com (AP)