Świat (Kresowy Przegląd Tygodnia #52)

Tygodniowy przegląd wydarzeń ze świata.

Przegląd tygodnia nr 52 z przyczyn technicznych udostępniony będzie jedynie w formie artykułów na naszym portalu. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, do formy mailowej wrócimy już w przyszłym tygodniu.

Świat

Informacje ukraińskiego wywiadu wskazują, że na początku 2022 roku Rosja planuje zaatakować Ukrainę „z kilku kierunków” – powiedział naczelnik głównego zarządu wywiadu ministerstwa obrony Ukrainy Kyryło Budanow w rozmowie z portalem Military Times.

Stacja CNN podała, powołując się na swoje źródła, że w odpowiedzi na niepokojące działania wojskowe Rosji przy granicy z Ukrainą, administracja prezydenta USA rozważa wysłanie na Ukrainę m.in. doradców wojskowych i broni. W rządzie Stanów Zjednoczonych zaczęły się dyskusje dotyczące propozycji wysłania na Ukrainę pakietu pomocowego z bronią śmiercionośną. Według źródeł CNN, chodzi o kolejne systemy przeciwpancernych pocisków kierowanych Javelin oraz moździerze. Ponadto, rozważane jest wysłanie ręcznych systemów przeciwlotniczych Stinger. Departament obrony nalega też na to, żeby wysłać na Ukrainę część sprzętu, który pierwotnie miał trafić do Afganistanu. Dotyczy to m.in. śmigłowców Mi-17, zakupionych przez Amerykanów celem przekazania ich Afgańczykom.

W Niemczech zawiązała się nowa koalicja rządząca, w której nie ma partii ustępującej ze stanowiska Angeli Merkel. Nową koalicję mają utworzyć socjaldemokraci (SPD), Zieloni i liberałowie (FDP). Kandydatem na nowego kanclerza jest Olaf Scholtz z SPD. Wszystkie trzy partie poinformowały o zawarciu odpowiedniej umowy koalicyjnej. W punkcie 131 dokumentu jest mowa, że koalicja SPD-FDP-Zieloni chce przekształcić Unię Europejską „w federalne państwo europejskie” [niem. dosł. „föderalen europäischen Bundesstaat” – red.]. W sieci przypominano też publikację „Die Zeit” sprzed blisko czterech lat, w której pisano, że ówczesny lider SPD, Martin Schultz „chce Stanów Zjednoczonych Europy do 2025 roku”. W podpisanej w środę umowie koalicyjnej znalazł się postulat odejścia od energii z węgla do 2030 roku i przestawienia do tego czasu 80 proc. gospodarki na energię odnawialną. Nowa koalicja przewiduje ukłon wobec tysięcy Turków, obiecując obywatelstwo niemieckie po pięciu latach i zezwolenie na podwójne obywatelstwo. Strony umowy zgodziły się też przyspieszyć rozpatrywanie wniosków o azyl, łączenie rodzin uchodźców oraz repatriację osób, którym nie udało się uzyskać azylu. Umowę koalicyjną muszą jeszcze zaakceptować partyjne konferencje SPD i FDP a także członkowie Zielonych. Oczekuje się, że Scholz zostanie wybrany na kanclerza przez Bundestag około 8 grudnia, co zakończy 16 lat rządów Merkel.

NATO wezwało nowy rząd koalicyjny Niemiec do poparcia strategii odstraszania nuklearnego Sojuszu. Jens Stoltenberg rozważa przeniesienie broni jądrowej z Niemiec do Europy Wschodniej.

W Niemczech odnotowano w 2020 roku blisko 20 tys. ataków przy użyciu noża, co daje ok. 50 takich przypadków dziennie – podaje Welt am Sonntag. Medium powołuje się na informacje ministerstw spraw wewnętrznych krajów związkowych. 17,4 proc. sprawców to osoby przybyłe do Niemiec – legalni i nielegalni imigranci.

W Stanach Zjednoczonych wybuchły protesty, niekiedy gwałtowne, po tym, jak ława przysięgłych w mieście Kenosha (Wisconsin) uniewinniła w piątek Kyle’a Rittenhouse’a. 18-letni Rittenhouse był oskarżony o podwójne zabójstwo, próbę zabójstwa oraz lekkomyślne narażenie na niebezpieczeństwo po tym, jak w sierpniu 2020 roku w Kenoshy zabił strzałami z karabinka automatycznego dwóch atakujących go mężczyzn, a trzeciego ranił. Postrzelone przez niego osoby były uczestnikami zamieszek wywołanych przez ruch Black Lives Matter. Po wyroku prezydent USA Joe Biden oświadczył, że on, podobnie jak wielu innych Amerykanów, czuje się „zły i zaniepokojony” uniewinnieniem Kyle’a Rittenhouse’a, ale powiedział również, że ludzie muszą „przestrzegać” werdyktu ławy przysięgłych.

Liczba imigrantów, którzy przedostali się do Wielkiej Brytanii przez kanał La Manche od początku tego roku, przekroczyła 25,7 tys. – jest trzykrotnie wyższa niż w całym 2020 roku. Zdaniem brytyjskiej minister spraw wewnętrznych trwa „globalny kryzys migracyjny”.

W poniedziałek USA nałożyły sankcje na dwa powiązane z Rosją podmioty, zaangażowane w budowę gazociągu Nord Stream 2 – poinformował w poniedziałek sekretarz stanu USA Antony Blinken. Sankcjami objęto firmę Transadria Ltd. oraz jej statek. Nie ujawniono nazwy drugiego podmiotu.

Rosja uruchamia projekt budowy wielkiego, uniwersalnego kompleksu portowo-przeładunkowego w Primorsku koło Wyborga.

Czarnogórskie Ministerstwo Inwestycji Kapitałowych opublikowało we wtorek dwa wcześniej poufne międzynarodowe studia wykonalności, które wykazały, że koszt budowy pierwszego etapu autostrady Bar-Boljare w wysokości 944 milionów dolarów był znacznie zawyżony. Pieniądze na budowę zostały pożyczone od chińskiego banku Exim.

Ministrowie obrony Chin i Rosji podpisali we wtorek dokument ustanawiający „mapę drogową” zacieśnienia współpracy wojskowej.

Prezydent Bułgarii Rumen Radew został w niedzielę ponownie wybrany na drugą kadencję po zdobyciu 66,7% oddanych głosów. Jednak na znak powszechnej apatii politycznej frekwencja była na najniższym w historii poziomie zaledwie 34,1 procent. Radew powiedział, że uważa Krym za rosyjskie terytorium, a sankcje nałożone na Rosję za nieskuteczne. Słowa padły podczas debaty z jego rywalem do prezydenckiego fotela Anastasem Gerdżikowem. W związku z tymi słowami ukraińskie MSZ wezwało ambasadora Bułgarii w tym kraju w celu wyrażenia zaniepokojenia tymi słowami.

Prezydent Rumunii Klaus Iohannis powierzył w poniedziałek misję tworzenia rządu byłemu ministrowi obrony Nicolae Ciucy. Nominacja została ogłoszona po szerokich konsultacjach przeprowadzonych przez prezydenta z niemal wszystkimi partiami parlamentarnymi. „W parlamencie uformowana została solidna większość” – powiedział Iohannis ogłaszając nominację Nicolae Ciucy na stanowisko szefa rządu. Ciucă został wysunięty przez Partię Narodowo-Liberalną (PNL), największe stronnictwo w Izbie Deputowanych.

Goszczący we wtorek w Waszyngtonie minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis, wrócił stamtąd do Europy jeszcze bardziej przekonany co konieczności prowadzenia antychińskiej polityki i to w skali całego kontynentu. Wzywał on Europejczyków do zrywania więzi gospodarczych z Chinami. W niedzielę władze Chin zadecydowały o obniżeniu rangi relacji dyplomatycznych z Litwą, po tym gdy w Wilnie otwarte zostało przedstawicielstwo władz na Tajpej opatrzone nazwą Tajwan.

Aż 98 osób zarejestrowało się skutecznie jako kandydaci na prezydenta Libii. O ile The Libya Update podał jeszcze, że jednym z kandydatów jest syn byłego wieloletniego przywódcy Libii Saif al-Islam al-Kaddafi, o tyle The Libya Observer podał następnie informację, że Kaddafi junior nie został dopuszczony do wyborów. Informację tę potwierdziła Wysoka Narodowa Komisja Wyborcza. Kandydatura syna zamordowanego 10 lat temu przywódcy została odrzucona ponieważ ma on na koncie wyrok sądowy. Kaddafi junior został skazany zaocznie na śmierć, choć wyrok ten nigdy nie został wykonany. Wybory prezydenta Libii mają odbyć się 24 grudnia.

Rosyjski koncern gazowy zdecydował się wyjść na przeciw oczekiwaniom Mołdawian i odsunął termin płatności za dostarczany surowiec. Jak powiedział przedstawiciel Gazpromu Siergiej Kuprijanow – „Strona mołdawska uznaje prawomocność działań Gazpromu i zobowiązuje się w pełni uregulować bieżące płatności w piątek, 26 listopada bieżącego roku”. Jeszcze w poniedziałek Kuprijanow groził Mołdawii przerwaniem dostaw „błękitnego paliwa” z powodu nie uregulowania na czas należności za już dostarczony surowiec.

W środę z bazy sił kosmicznych Vandenberg w Kalifornii wystartował 610-kilogramowy statek kosmiczny Dart (którego nazwa jest akronimem od Double Asteroid Redirection Test). Misją Darta jest sprawdzenie możliwości zmiany trajektorii asteroid, które zagrażają Ziemi.

Były prezydent Gruzji Michaił Saakaszwili został przewieziony w sobotę do szpitala wojskowego w mieście Gori.

Prezydent Serbii Aleksandar Vučić powiedział w czwartek, że władze tego państwa rozważają budowę pierwszej elektrowni atomowej.

