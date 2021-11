Kaddafi junior wykluczony z wyborów prezydenta Libii

Wysoka Narodowa Komisja Wyborcza Libii ogłosiła listę kandydatów na jej prezydenta w zbliżających się wyborach.

Jak podał w środę portal The Libya Update, aż 98 osób zarejestrowało się skutecznie jako kandydaci na prezydenta afrykańskiego kraju. Liczbę taką podał przewodniczący Komisji Imad al-Sajih, który wystąpił w Trypolisie na konferencji prasowej.

O ile The Libya Update podał jeszcze, że jednym z kandydatów jest syn byłego wieloletniego przywódcy Libii Saif al-Islam al-Kaddafi, o tyle The Libya Observer podał następnie informację, że Kaddafi junior nie został dopuszczony do wyborów. Informację tę potwierdziła Wysoka Narodowa Komisja Wyborcza. Kandydatura syna zamordowanego 10 lat temu przywódcy została odrzucona ponieważ ma on na koncie wyrok sądowy. Kaddafi junior został skazany zaocznie na śmierć, choć wyrok ten nigdy nie został wykonany.

Po wybuchu wspieranej przez zachodnie mocarstwa rebelii, wiosną 2011 r. Saif al-Islam zdecydowanie stanął po stronie ojca. Schwytany został 20 listopada tegoż roku, na południu kraju, równo miesiąc po zlinczowaniu ojca. Trafił w ręce bojowników z klanu Zintan. Mimo, że znajdujący się pod kontrolą jednej z walczących frakcji, sąd w Trypolisie skazał w 2015 r. Saifa al-Islama na karę śmierci, klan Zintan nie zrealizował wyroku, który był krytykowany, jak i sam proces, przez Biuro ds. Praw Człowieka ONZ. W więzieniu doszło jednak do nieudanego zamachu na jego życie. W 2017 r. klan Zintan uwolnił Saifa al-Islama Kaddafiego z więzienia.

Nie był on jedynym wykreślonym z listy kandydatów. Mimo złożenia wymaganych dokumentów nie będzie nim także Baszir Salih. Dawny sekretarz Muammara Kaddafiego. I w jego przypadku przyczyną był prawomocny wyrok więzienia, z którego Salih wyszedł z przyczyn humanitarnych, z powodu złego stanu zdrowia. Portal Al Wasat twierdzi, że nie dopuszczono do wyborów łącznie 25 pretendentów.

Wśród zarejestrowanych kandydatów najpoważniejszymi pretendentami są gen. Chalifa Heftar, przywódca Libijskiej Armii Narodowej, która przez lata walczyła z siłami byłego, międzynarodowo uznawanego Rządu Porozumienia Narodowego w Trypolisie, a także obecny premier rządu tymczasowego Abd al-Hamid Dbeibeh.

Wybory prezydenta Libii mają odbyć się 24 grudnia.

libyaupdate.com/libyaobserver.ly/alwasat.ly/kresy.pl