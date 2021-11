Niemcy: W 2020 roku prawie 20 tys. ataków przy użyciu noża. Ponad 17 proc. sprawców to imigranci

W Niemczech odnotowano w 2020 roku blisko 20 tys. ataków przy użyciu noża, co daje ok. 50 takich przypadków dziennie – podaje Welt am Sonntag. Medium powołuje się na informacje ministerstw spraw wewnętrznych krajów związkowych. 17,4 proc. sprawców to osoby przybyłe do Niemiec – legalni i nielegalni imigranci.

Medium uściśla, że poprzez ataki rozumiane są czyny, które polegają na groźbach, usiłowaniu lub dokonaniu takiego czynu przeciwko osobie przy użyciu noża. Policja odnotowała w 2020 roku łącznie 20 tys. takich ataków – podał w niedzielę Welt am Sonntag (WaS).

WaS zwraca uwagę na brak ogólnokrajowych danych dotyczących ataków nożowników, chociaż o wprowadzeniu do statystyk tego rodzaju przestępstwa zdecydowano już w 2018 roku.

Zobacz także: Niemcy: dwie osoby ranne w wyniku ataku nożownika

Według ustaleń medium w 2020 roku najwięcej ataków z użyciem noża odnotowano w Nadrenii Północnej-Westfalii (5411), Berlinie (2593) oraz Dolnej Saksonii (2377). Na skutek wspomnianych ataków co najmniej 100 osób poniosło śmierć.

Najczęstszymi miejscami ataków nożowników w Niemczech są parki i ulice oraz budynki mieszkalne.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Jeśli chodzi o obywatelstwo sprawców, ustalenia WaS wskazują, że 60,4 proc. sprawców posiada obywatelstwo niemieckie, a 39,6 proc. to obywatele innych krajów (dane z 10 spośród 16 krajów związkowych). Z kolei 17,4 proc. sprawców to osoby przybyłe do Niemiec i przebywające w kraju legalnie lub nielegalnie. „W kilku krajach związkowych przodują w tych statystykach Syryjczycy, którzy w ciągu ostatnich kilku lat złożyli najwięcej wniosków o azyl w Niemczech” – zwraca uwagę Welt am Sonntag.

Ataki są niejednokrotnie przeprowadzane przez sprawców, którzy znajdują się „na pograniczu ekstremizmu i choroby psychicznej”.

Zobacz także: Wielka Brytania: zatrzymano nożownika, który w Birmingham zabił jedną osobę a 7 ranił [+VIDEO]

welt.de / Kresy.pl