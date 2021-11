Niemcy: neonaziści przemaszerowali z pochodniami w mieście, gdzie pochowano Rudolfa Hessa [+WIDEO]

Kontrmanifestację zorganizowali tzw. „antyfaszyści”, w których zgromadzeniu udział wzięło kilkaset osób. Kontrdemonstranci w Wunsiedel otrzymali wsparcie od Josefa Schustera, przewodniczącego Centralnej Rady Żydów w Niemczech.

Happening Now: Members And Supporters Of The Far-Right German 'III Weg’ (‘Third Way’) Party Are Gathering To Hold A Torchlight March In The Town Where The Tomb Of Hitler’s Deputy, Rudolf Hess, Is Located.. Antifa Are Counter Protesting In Response#Wunsiedel | #Germany https://t.co/6rVNyNORXy pic.twitter.com/kfT5Yl8tdU

— J̵̟̦̲̞̭̱̀̈́͑̄̇̈́̚͝ustice (@The_Justice7) November 13, 2021