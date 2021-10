Niemiecka policja zatrzymała ponad 50 sympatyków „Trzeciej Drogi” próbujących patrolować polską granicę

Niemiecka policja poinformowała w niedzielę, że zatrzymała ponad 50 osób uzbrojonych w gaz pieprzowy, bagnety, maczety i pałki, którzy próbowali patrolować polską granicę, aby powstrzymać migrantów przed wjazdem do kraju – przekazała agencja prasowa Reutera.

Jak przekazała agencja prasowa Reutera, niemiecka policja poinformowała w niedzielę, że zatrzymała ponad 50 osób uzbrojonych w gaz pieprzowy, bagnety, maczety i pałki, którzy próbowali patrolować polską granicę, aby powstrzymać migrantów przed wjazdem do kraju.

Policja skonfiskowała broń i zmusiła ich do opuszczenia obszaru Guben w sobotę i we wczesnych godzinach niedzielnych, poinformował rzecznik. Część podejrzanych przyjechała do polskiej granicy z innych części Niemiec.

Niemcy umieściły na polskiej granicy dodatkowych 800 policjantów, aby kontrolować napływ migrantów próbujących dostać się do Unii Europejskiej z Białorusi, powiedział w niedzielę minister spraw wewnętrznych. „Setki mundurowych pełni tam obecnie służbę dzień i noc. W razie potrzeby jestem gotów wzmocnić ich jeszcze bardziej” – powiedział Horst Seehofer gazecie Bild am Sonntag.

Seehofer powiedział, że w tym roku było już 6162 nieautoryzowanych wjazdów do Niemiec z Polski. W zeszłym tygodniu Seehofer powiedział, że Niemcy nie zamierzają zamykać granicy z Polską, ale w niedzielę powiedział, że kraj może być zmuszony do rozważenia przywrócenia kontroli. „Jeśli sytuacja na granicy niemiecko-polskiej nie ulegnie poprawie, będziemy też musieli zastanowić się, czy ten krok nie musi być podejmowany w koordynacji z Polską i Brandenburgią” – powiedział.

Jak podają niemieckie media, m.in. dziennik „Berliner Zeitung”, tamtejsza partia Trzecia Droga (Der III Weg), określana mianem neonazistowskiej, wzywa do udziału w obywatelskich patrolach na granicy polsko-niemieckiej w Brandenburgii, w okolicy Gubina, żeby powstrzymać napływ migrantów. Coraz więcej obcokrajowców nielegalnie przedostaje się do Niemiec z terytorium Polski. Są to w znacznej części osoby, które przybyły z Białorusi.

„Należy wziąć ze sobą nieprzemakalne ciemne ubrania i buty, latarki czołową i zwykłą oraz ewentualnie noktowizor” – takie instrukcje, według mediów, podała Trzecia Droga swoim sympatykom.

„Berliner Zeitung” pisze, iż „można zakładać, że dojdzie do brutalnych zachowań”, bo „neonaziści mogą próbować stosować tzw. push-back”, czyli wypychanie migrantów z powrotem za granicę.

Partia Trzecia Droga została założona w 2013 roku z udziałem byłych działaczy neofaszystowskiej Narodowodemokratycznej Partii Niemiec (NPD). Opowiada się m.in. za „odbudową Wielkich Niemiec w ich historycznych granicach”, a także za natychmiastowym zaprzestaniem wpuszczania imigrantów do kraju. Partia liczy obecnie około 600 członków. Niemiecki kontrwywiad uznaje partię za ugrupowanie gotowe do przemocy. Podczas niedawnej kampanii wyborczej w Niemczech partia rozwiesiła plakaty wyborcze z hasłem „Powiesić Zielonych!”. Sąd w Monachium nakazał ich usunięcie.

Przypomnijmy, że od sierpnia bieżącego roku ponad 4500 migrantów nielegalnie przybyło nowym szlakiem migracyjnym przez Białoruś, a następnie – Polskę, do Niemiec. Pochodzą oni głównie z Iraku, Syrii, Jemenu, Afganistanu czy Iranu.

Wcześniej pisaliśmy, że szef związku zawodowego policji federalnej Heiko Teggatz ostrzega niemiecki rząd przed kryzysem migracyjnym na granicy, jak w 2015 roku i wzywa do czasowego przywrócenia kontroli na granicy polsko-niemieckiej.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Na początku października informowaliśmy, że w ośrodku dla imigrantów w Eisenhüttenstadt zaczyna brakować miejsc. Władze ośrodka zdecydowały o prewencyjnym rozstawieniu namiotów.

W ostatnim czasie w sieci pojawiło się wiele nagrań, które przedstawiają próby siłowego przekroczenia polskiej granicy. Na jednym z nich widać grupę obcokrajowców, którzy próbują przedrzeć się przez granicę i przedostać z Białorusi na polskie terytorium, niszcząc przy tym ogrodzenie. Twierdzą, że chcą przedostać się do Niemiec. Przejście blokują polscy funkcjonariusze.