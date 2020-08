Polski MSZ popiera normalizację stosunków Izraela i Zjednoczonych Emiratów Arabskich

W piątek 14 sierpnia, Minister Spraw Zagranicznych Jacek Czaputowicz w rozmowie telefonicznej z ministrem spraw zagranicznych i współpracy międzynarodowej Zjednoczonych Emiratów Arabskich AbdullahemBin Zayed Al-Nahyanem, pogratulował sukcesu negocjacji i wyraził poparcie dla normalizacji stosunków między Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi a Izraelem.

Jak poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych w przekazie prasowym, w piątek 14 sierpnia minister Czaputowicz pogratulował swojemu odpowiednikowi ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich sukcesu negocjacji i wyraził poparcie dla normalizacji stosunków między Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi a Izraelem wskazując, iż rozwój współpracy państw regionu jest niezbędny do przezwyciężenia jego kluczowych problemów, w tym impasu w bliskowschodnim procesie pokojowym. „Polska przyjęła decyzję Izraela o zawieszeniu planów aneksji z zadowoleniem oraz nadzieją na wznowienie bezpośrednich negocjacji” – czytamy.

„Minister podkreślił, iż Polska konsekwentnie stoi na stanowisku, że prawdziwy pokój może być osiągnięty jedynie za dobrowolną zgodą obu stron. Jako kraj członkowski Unii Europejskiej, współtwórca Procesu Warszawskiego i odpowiedzialny członek wspólnoty międzynarodowej, gotowi jesteśmy wspierać dialog izraelsko-palestyński” – poinformowało polskie MSZ.

Jak poinformowaliśmy już wcześniej na naszym portalu, przy pośrednictwie prezydenta USA Donalda Trumpa, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Izrael osiągnęły w czwartek porozumienie pokojowe. Ma ono doprowadzić no pełnej normalizacji stosunków dyplomatycznych.

Zgodnie z umową Izrael zgodził się zawiesić próbę aneksji obszarów osiedli żydowskich na Zachodnim Brzegu Jordanu, przekazali Reutersowi urzędnicy Białego Domu. Porozumienie pokojowe było wynikiem długich dyskusji między Izraelem, ZEA i Stanami Zjednoczonymi, które zwłaszcza w ostatnim czasie nabrały tempa.

Porozumienie zostało przypieczętowane w czwartek w rozmowie telefonicznej między Trumpem, premierem Izraela Benjaminem Netanjahu i szejkiem Mohammedem Bin Zayedem, koronowanym księciem Abu Zabi.

„Ogromny przełom dzisiaj! Historyczne porozumienie pokojowe między naszymi dwoma wielkimi przyjaciółmi, Izraelem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi” – napisał Trump na Twitterze.

HUGE breakthrough today! Historic Peace Agreement between our two GREAT friends, Israel and the United Arab Emirates!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2020