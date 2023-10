“Przekroczyli czerwone linie” – Iran grozi Izraelowi

Prezydent Iranu Ebrahim Raisi oświadczył w niedzielę, że trwające izraelskie bombardowanie Strefy Gazy “może zmusić wszystkich” do działania. Wyraził opinię, że Izrael “przekroczył czerwone linie”.

Ebrahim Raisi skomentował sprawę na platformie X. “Zbrodnie reżimu syjonistycznego przekroczyły czerwone linie, co może zmusić wszystkich do podjęcia działań” – przekazał.

“Waszyngton prosi nas, żebyśmy nic nie robili, a mimo to nadal udziela szerokiego wsparcia Izraelowi” – napisał.

Zionist regime’s crimes have crossed the red lines, which may force everyone to take action. Washington asks us to not do anything, but they keep giving widespread support to Israel. The US sent messages to the Axis of Resistance but received a clear response on the battlefield.

