Iran i Turcja mocno krytykują porozumienie Izraela i Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Irańskie władze uważają, że ustanowienie więzi dyplomatycznych między Izraelem a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi jest „sztyletem w plecy” wszystkich muzułmanów – poinformowało w piątek Deutche Welle. Turecka administracja stwierdziła, że ​​Zjednoczone Emiraty Arabskie „zdradziły” sprawę palestyńską.

Jak poinformował w piątek portal Deutsche Welle Iran i Turcja stanowczo potępiły normalizację stosunków dyplomatycznych między Izraelem a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi (ZEA).

Ogłoszona w czwartek umowa, której pośredniczyły Stany Zjednoczone, ustanawia pełne stosunki dyplomatyczne między Tel Awiwem a Abu Zabi, jednocześnie powstrzymując izraelskie plany aneksji okupowanych ziem na Zachodnim Brzegu.

Iran nazwał umowę „sztyletem w plecy” wobec wszystkich muzułmanów, podaje portal powołując się na oświadczenie ministerstwa spraw zagranicznych. Teheran przekonuje również, że umowa jest aktem „strategicznej głupoty” Zjednoczonych Emiratów Arabskich i „niewątpliwie wzmocni oś oporu w regionie”.

Rzecznik prezydenta Palestyny ​​Mahmouda Abbasa oświadczuł w czwartek, że umowa jest „zdradą” i powinna zostać odwrócona. Tureckie ministerstwo spraw zagranicznych wydało oświadczenie popierające administrację palestyńską, stwierdzające, że „historia i sumienie” mieszkańców regionu nie zapomni i nigdy nie wybaczy „obłudnego zachowania” Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które zgodziły się na układ z Izraelem.

„Zdradzając palestyńską sprawę służąc wyłącznie swoim wąskim interesom, Zjednoczone Emiraty Arabskie próbują przedstawić to jako rodzaj samoofiary dla Palestyny” – powiedział minister spraw zagranicznych.

Częścią strategii Waszyngtonu na Bliskim Wschodzie pod rządami prezydenta Donalda Trumpa było powstrzymanie Iranu poprzez promowanie stosunków dyplomatycznych między Izraelem a sojusznikami Stanów Zjednoczonych z państw Zatoki Perskiej.

W swoim piątkowym oświadczeniu Teheran ostrzegł Zjednoczone Emiraty Arabskie przed zezwalaniem Izraelowi na ingerowanie w „równania polityczne” regionu Zatoki Perskiej. „Rząd Emiratów i innych państw im towarzyszących musi przyjąć odpowiedzialność za wszystkie konsekwencje porozumienia” – informuje oświadczenie irańskich władz.

Zjednoczone Emiraty Arabskie rosną w siłę handlową i militarną w regionie Zatoki Perskiej. Kraj jest czołowym członkiem kierowanej przez Arabię ​​Saudyjską koalicji przeciwstawiającej się powstańcom Huti (wspieranym przez Iran), w wojnie domowej w Jemenie.

Izrael i Zjednoczone Emiraty Arabskie osiągnęły w czwartek historyczne porozumienie pokojowe, które doprowadzi do pełnej normalizacji stosunków dyplomatycznych między dwoma krajami Bliskiego Wschodu w porozumieniu, któremu pośredniczył prezydent USA Donald Trump – poinformował Reuters.

Zgodnie z umową Izrael zgodził się zawiesić próbę aneksji obszarów osiedli żydowskich na Zachodnim Brzegu Jordanu, przekazali Reutersowi urzędnicy Białego Domu. Porozumienie pokojowe było wynikiem długich dyskusji między Izraelem, ZEA i Stanami Zjednoczonymi, które zwłaszcza w ostatnim czasie nabrały tempa.

„Ogromny przełom dzisiaj! Historyczne porozumienie pokojowe między naszymi dwoma wielkimi przyjaciółmi, Izraelem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi” – napisał Trump na Twitterze.

HUGE breakthrough today! Historic Peace Agreement between our two GREAT friends, Israel and the United Arab Emirates!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2020