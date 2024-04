Cywile, w tym dzieci, zabici w izraelskich atakach na Rafah. “Jest tam ponad milion ludzi, którzy zostaną zmasakrowani”

W niedzielę palestyńskie służby poinformowały, że w izraelskich nalotach na miasto Rafah w południowej Strefie Gazy zginęły 22 osoby, w tym 18 dzieci. Szef unijnej dyplomacji ostrzegł przed “masakrą cywili”, apelując do Izraela o zaniechanie ataków.

W niedzielę szef sztabu izraelskiej armii generał Herci Halewi ogłosił plany dalszych działań militarnych w Strefie Gazy. Zakładają operacje w mieście Rafah przy granicy z Egiptem. Miasto było już w poprzednich dniach wielokrotnie atakowane przez izraelską armię.

W niedzielę palestyńskie służby poinformowały o śmierci w Rafah 22 osób, w tym 18 dzieci.

Agencja AP podała z kolei, że ​​w pierwszym izraelskim nalocie, który odbył się w sobotę późnym wieczorem, zginął mężczyzna, jego żona i ich 3-letnie dziecko. W drugim ataku miało zaś zginąć 13 dzieci i dwie kobiety.

MoH: Number of people KILLED in #Israeli_bombing of Abul Al family in #Rafah last night rises to 22, including 15 and 5 women!#RafahUnderAttack #StopGazaGenocide pic.twitter.com/sAJiPZZ9tS

— Motasem A Dalloul (@AbujomaaGaza) April 22, 2024