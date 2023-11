Francja wysłała 54 tony pomocy humanitarnej do strefy Gazy

W ten weekend do Egiptu przybyły trzy francuskie samoloty dostarczające 54 tony pomocy dla strefy Gazy – poinformowała agencja prasowa Reuters.

W ten weekend do Egiptu przybyły trzy francuskie samoloty dostarczające 54 tony pomocy dla strefy Gazy. Ogłoszenia te nastąpiły, gdy francuska minister spraw zagranicznych Catherine Colonna podczas swojej podróży do Doha wezwała do „natychmiastowego humanitarnego rozejmu” i przestrzegła przed dopuszczeniem do rozprzestrzeniania się konfliktu w regionie.

Francuską pomoc dostarczyły w weekend dwa samoloty Airbus A400M, które są częściowo opancerzone, poinformowała francuska armia. Minister obrony Sebastien Lecornu powiedział później, że przybył trzeci samolot pomocy A400M.

„Ten ładunek humanitarny, przeznaczony dla ludności cywilnej Strefy Gazy, zawiera lekarstwa, pomoc żywnościową i generatory” – powiedział w sobotę rano przed startem kapitan jednego z samolotów podpułkownik Nicolas.

Francuski helikopterowiec Tonnerre, który posiada zaplecze medyczne, oraz dwa okręty marynarki wojennej znajdowały się na Morzu Śródziemnym – poinformowała armia francuska.

Stanowili część „solidnego i wszechstronnego aparatu, który jest w stanie integrować ewolucję sytuacji w regionie” – dodała, nie wdając się w szczegóły.

W czwartek minister obrony Lecornu zapowiedział wysłanie drugiego helikopterowca, Dixmude.

Wcześniej, personel jordańskich sił powietrznych zrzucił pilną pomoc medyczną do jordańskiego szpitala polowego w Gazie.

„Samolot królewskich sił powietrznych zrzucił na spadochronach pilną pomoc medyczną do jordańskiego szpitala polowego w Gazie, którego zapasy wkrótce się wyczerpią z powodu opóźnień w dostarczeniu pomocy przez przejście graniczne w Rafah” – podała jordańska państwowa agencja informacyjna, powołując się na źródło wojskowe.

Jak podaje korespondent agencji TASS, dwa rosyjskie samoloty Ił-76 przyleciały w niedzielę do Egiptu, by dostarczyć pomoc humanitarną dla ludności Strefy Gazy. Samoloty wysłało Ministerstwo do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych (MCzS), które odpowiada w Rosji za ratownictwo i zarządzanie kryzysowe. Wylądowały one na lotnisku El-Arisz na Półwyspie Synaj, czyli najbliższym egipskim lotnisku wobec Strefy Gazy. Łącznie Rosjanie przerzucili na Bliski Wschód 60 ton darów.

Rosjanie wysłali do Strefy Gazy żywność, materace, pościel, środki higieny osobistej. Cały ładunek przejmie na miejscu egipski Czerwony Półksiężyc. On ma dostarczyć wsparcie humanitarne do samej Gazy, która od miesiąca znajduje się pod izraelskim ostrzałem i bombardowaniem.

TASS podkreśla, że wsparcie wysłano na osobiste polecenie prezydenta Rosji Władimira Putina. To nie pierwsza taka inicjatywa Moskwy. Wcześniej samoloty rosyjskiego MCzS dostarczyły do Egipu łącznie 55 ton żywności, lekarstw i środków opatrunkowych.

O ile państwa zachodnie, szczególnie USA udzieliły zdecydowanego poparcia Izraelowi uznając jego prawo do ataku na Strefę Gazy, Rosja zajęła odrębne stanowisko sprzeczne z polityką Izraela, co jest pewnym odstępstwem od wieloletniej polityki Moskwy zachowywania równego dystansu od Izraela i jego bliskowschodnich przeciwników i prób wchodzenia w rolę regionalnego mediatora.

Kresy.pl/Reuters