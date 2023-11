Macron wzywa Izrael do przerwy w działaniach wojennych

Prezydent Francji Emmanuel Macron otworzył w czwartek konferencję dotyczącą pomocy humanitarnej w Gazie, apelując do Izraela o ochronę ludności cywilnej podczas walki z Hamasem, mówiąc, że „życie każdego człowieka jest równe” i że walka z terroryzmem „nigdy nie może być prowadzona bez zasad”.

Jak poinformował portal France24 spotkanie w Paryżu zgromadziło urzędników z krajów zachodnich i arabskich, przedstawicieli Organizacji Narodów Zjednoczonych i organizacji pozarządowych, a jego celem było zapewnienie pilnej pomocy ludności cywilnej w Strefie Gazy, którą Izrael atakuje w wojnie z Hamasem. Władze izraelskie nie zostały zaproszone, ale zostały poinformowane o rozmowach – podało biuro Macrona.

Macron ponownie wezwał do humanitarnej przerwy w operacjach Izraela. Powiedział, że atakując Izrael 7 października, Hamas „wziął na siebie odpowiedzialność za narażenie Palestyńczyków na straszliwe konsekwencje” i ponownie bronił prawa Izraela do samoobrony. Macron podkreślił jednak , że należy chronić ludność cywilną. „To absolutnie niezbędne. To nie podlega negocjacjom” – powiedział.

„Wszystkie życia mają taką samą wartość i nie ma podwójnych standardów w przypadku tych z nas, którzy wyznają wartości uniwersalne i humanistyczne” – powiedział.

„Walki z terroryzmem nigdy nie można prowadzić bez zasad. Izrael o tym wie. Pułapka terroryzmu jest dla nas wszystkich taka sama: poddanie się przemocy i wyrzeczenie się naszych wartości” – dodał.

Macron powiedział również, że w dłuższej perspektywie należy wznowić prace dyplomatyczne nad zaprowadzeniem pokoju na Bliskim Wschodzie poprzez rozwiązanie dwupaństwowe. „Musimy uczyć się na naszych błędach i nie akceptować tego, że pokój na Bliskim Wschodzie zawsze jest odkładany na później” – powiedział.

W ten weekend do Egiptu przybyły trzy francuskie samoloty dostarczające 54 tony pomocy dla strefy Gazy. Ogłoszenia te nastąpiły, gdy francuska minister spraw zagranicznych Catherine Colonna podczas swojej podróży do Doha wezwała do „natychmiastowego humanitarnego rozejmu” i przestrzegła przed dopuszczeniem do rozprzestrzeniania się konfliktu w regionie.

Francuską pomoc dostarczyły w weekend dwa samoloty Airbus A400M, które są częściowo opancerzone, poinformowała francuska armia. Minister obrony Sebastien Lecornu powiedział później, że przybył trzeci samolot pomocy A400M.

„Ten ładunek humanitarny, przeznaczony dla ludności cywilnej Strefy Gazy, zawiera lekarstwa, pomoc żywnościową i generatory” – powiedział w sobotę rano przed startem kapitan jednego z samolotów podpułkownik Nicolas.

Francuski helikopterowiec Tonnerre, który posiada zaplecze medyczne, oraz dwa okręty marynarki wojennej znajdowały się na Morzu Śródziemnym – poinformowała armia francuska.

Stanowili część „solidnego i wszechstronnego aparatu, który jest w stanie integrować ewolucję sytuacji w regionie” – dodała, nie wdając się w szczegóły.

W czwartek minister obrony Lecornu zapowiedział wysłanie drugiego helikopterowca, Dixmude.

Kresy.pl/France 24