Polska głosowała przeciwko Izraelowi w ONZ. Ambasador Izraela oburzony

W piątek w Komitecie Specjalnym ds. Dekolonizacji ONZ odbyło się głosowanie nad projektem palestyńskiej rezolucji. Dotyczyła izraelskiej okupacji palestyńskich terytoriów. Projekt rezolucji został przyjęty ilością głosów 98 do 17. Od głosu wstrzymały się 52 kraje. Polska poparła rezolucję, co wywołało oburzenie ambasadora Izraela. „Poparcie tej antyizraelskiej rezolucji jest bardzo rozczarowującą @MSZ_RP decyzją” – napisał.

W Komitecie Specjalnym ds. Dekolonizacji ONZ głosowano w piątek nad projektem palestyńskiej rezolucji. W dokumencie stwierdzono, że 56-letnie administrowanie Izraela na zdobytych terytoriach, należących wcześniej do Jordanii, Egiptu i Syrii w wojnie sześciodniowej w 1967 r., jest równoznaczne z aneksją, więc jest nielegalne w świetle prawa międzynarodowego – podaje agencja Reuters.

Strona palestyńska uważa, że wschodnia Jerozolima, Zachodni Brzeg i terytorium Gazy powinny być częścią przyszłego państwa palestyńskiego. Komitet zagłosował za zasięgnięciem opinii doradczej Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w omawianej sprawie.

Rezolucja dotyczy zwrócenia się do MTS o opinię w sprawie statusu Jerozolimy. Dokument został przyjęty ilością głosów 98 do 17. Polska poparła rezolucję.

Przeciw głosowały m.in. Stany Zjednoczone, Kanada i Australia.

„Wczoraj Polska głosowała w ONZ przeciwko Izraelowi, jedynej demokracji na Bliskim Wschodzie. Poparcie tej antyizraelskiej rezolucji jest bardzo rozczarowującą @MSZ_RP decyzją podjętą w #PolandIndependenceDay” – napisał na Twitterze izraelski ambasador w Polsce Yacov Livne.

Yesterday #Poland voted in UN against Israel, the only democracy in the Middle East. Support of this Anti-Israeli resolution is a very disappointing 🇵🇱 @MSZ_RP decision, done on #PolandIndependenceDay https://t.co/wBWB4MAd7X

— Amb. Yacov Livne 🇮🇱 (@YacovLivne) November 12, 2022