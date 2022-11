Kaczyński o zakupach uzbrojenia w krajach UE. Wskazał warunek

Jesteśmy gotowi kupować broń w innych państwach UE, jeśli te państwa zaniechają prowadzenia z nami wojny. Jesteśmy gotowi dawać zamówienia i pieniądze – oświadczył w niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS wypowiadał się w czasie niedzielnego spotkania z mieszkańcami w Bielsku-Białej. Kaczyński został zapytany, czy dostrzega poparcie dla wzmocnienia polskiej armii i zaopatrzenia jej w nowoczesną, amerykańską broń. „My oczywiście chcemy możliwie dużej ilości broni amerykańskiej, ale wcale nie jest tak łatwo ją kupić, bo przecież broń nie stoi w sklepach. Trzeba ją zamawiać. To trwa lata, a my się spieszymy” – odpowiedział, cytowany przez portal WNP.

Zaznaczył, że Polska armia kupuje broń m.in. w Korei i w Wielkiej Brytanii. „Jesteśmy gotowi kupić w innych państwach, żeby tylko te państwa zechciały zaniechać wojny z nami w Unii Europejskiej” – dodał.

Lider PiS oświadczył, że rząd „stawia sprawę jasno”. „Jesteśmy gotowi dawać wam zamówienia i pieniądze, ale nie wtedy, jak wy nam wmawiacie, że w Polsce nie ma praworządności” – wskazał.

Jak informowaliśmy, w sobotę Jarosław Kaczyński zadeklarował, że mimo cięć budżetowych, wydatki na uzbrojenie dla Wojska Polskiego zostaną utrzymane. „Jest kryzys, nie ma co ukrywać, jest ciężki kryzys i on dotyczy także Polski. Ale my przyjęliśmy dwa założenia: zbrojenia i socjal – to musi być utrzymane. Musimy wspierać rodziny, seniorów i niestety, musimy się zbroić” – oświadczył.

wnp.pl / Kresy.pl