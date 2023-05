Rząd Wielkiej Brytanii zabiega o japońskie inwestycje

Premier Rishi Sunak ogłosił w czwartek, że japońskie firmy zadecydowały o zainwestowaniu w Wielkiej Brytanii 22 miliardów dolarów.

Odwiedzając Tokio przed szczytem G7 w Hiroszimie, Sunak powiedział, że inwestycje japońskich firm w wysokości 17,7 miliarda funtów (22,1 miliarda dolarów) jest „ogromnym wotum zaufania” dla brytyjskiej gospodarki. Jak powiedział brytyjski premier obejmuje to plany wydania przez japońskiego domu handlowego japońśki Marubeni 10 mld funtów na morskie projekty morskich farm wiatrowych i wykorzystania wodoru w energetyce, jak zrelacjonowała Al Jazeera.



Sunak powiedział, że japońskie inwestycje to pierwsze pozytywy wynikające z Wielkiej Brytanii z polityki urządzania się poza Unią Europejską, w tym dołączenia do Kompleksowej i Progresywnej Umowy o Partnerstwie Transpacyficznym (CPTPP). W organizacji zreszającej państwa regionu Oceanu Spokojnego – Australię, Brunei, Kanadę, Chile, Japonię, Malezję, Meksyk, Nową Zelandię, Peru, Singapur i Wietnam – Zjednoczone Królestwo jest jedynym państwem spoza tego regionu.



Jednak rozwód Wielkiej Brytanii z UE pozostaje poważnym problemem dla biznesu. Europejski producent samochodów Stellantis ostrzegł, że może zamknąć niektóre fabryki w Wielkiej Brytanii, jeśli rząd Sunaka nie poprawi umów handlowych z UE, aby ułatwić dostawy akumulatorów do pojazdów elektrycznych.

Ford, Jaguar Land Rover i niemiecka grupa lobbystów przemysłu samochodowego VDA podobno przyłączyli się do wezwań do utrzymania bezcłowego dostępu pomimo zbliżającego się jego kresu zawartego w umowie UE a Wielką Brytanią. „To coś, co producenci samochodów w całej Europie, nie tylko w Wielkiej Brytanii, zgłosili jako niepokojące” – powiedział Sunak brytyjskim mediom w Japonii – „jesteśmy zaangażowani w dialog z UE na temat tego, jak możemy odnieść się do tych obaw, jeśli chodzi o produkcję samochodów”.

Wielka Brytania od lat zacieśnia współpracę z Japonią w dziedzinie technologii wojskowych. To właśnie Londyn chce poszerzenia łączącego państwa anglosaskie formatu AUKUS, także o Tokio.

