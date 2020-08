Palestyńczycy krytykują porozumienie Izraela i Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Rzecznik prezydenta Palestyny ​​potępia porozumienie o nawiązaniu pełnych stosunków dyplomatycznych między Izraelem a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi – poinformował w czwartek The Washington Post.

Jak poinformował w czwartek The Washington Post, przedstawiciele Palestyńskich władz potępili porozumienie, które przy pomocy Stanów Zjednoczonych zawarły Zjednoczone Emiraty Arabskie i Izrael.

Rzecznik prasowy prezydenta Palestyny, Nabil Abu Rdeneh przekazał w czwartek, że porozumienie oznacza „zdradę”. Zanaczył też, że Palestyńczycy żądają wycofania umowy.

Uwagi pojawiły się po tym, jak prezydent Mahmoud Abbas zwołał spotkanie swoich najważniejszych urzędników w odpowiedzi na wiadomość o porozumieniu, w wyniku którego Izrael zawiesiłby swoje plany aneksji części Zachodniego Brzegu.

Również Hamas potępił porozumienie, mówiąc, że nie służy ono sprawie palestyńskiej i ignoruje prawa narodu palestyńskiego. Organizacja nazwała porozumienie pokojowe między Izraelem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi „zdradliwym ciosem w plecy narodu palestyńskiego” – poinformował portal Middle East Eye.

Palestyńska organizacja, która kontroluje Strefę Gazy podkreśliła, że umowa pokazuje rozległy spisek przeciwko narodowi palestyńskiemu. Islamski Ruch Dżihadu również potępił nową umowę, porównując ją do „kapitulacji”.

Jak poinformowaliśmy na łamach naszego portalu, przy pośrednictwie prezydenta USA Donalda Trumpa, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Izrael osiągnęły w czwartek porozumienie pokojowe. Ma ono doprowadzić no pełnej normalizacji stosunków dyplomatycznych.

Zgodnie z umową Izrael zgodził się zawiesić próbę aneksji obszarów osiedli żydowskich na Zachodnim Brzegu Jordanu, przekazali Reutersowi urzędnicy Białego Domu. Porozumienie pokojowe było wynikiem długich dyskusji między Izraelem, ZEA i Stanami Zjednoczonymi, które zwłaszcza w ostatnim czasie nabrały tempa. Porozumienie zostało przypieczętowane w czwartek w rozmowie telefonicznej między Trumpem, premierem Izraela Benjaminem Netanjahu i szejkiem Mohammedem Bin Zayedem, koronowanym księciem Abu Zabi.

„Ogromny przełom dzisiaj! Historyczne porozumienie pokojowe między naszymi dwoma wielkimi przyjaciółmi, Izraelem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi” – napisał Trump na Twitterze.

HUGE breakthrough today! Historic Peace Agreement between our two GREAT friends, Israel and the United Arab Emirates!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2020