Ambasador ZEA w Waszyngtonie: Aneksja palestyńskiego terytorium zahamuje proces normalizacji stosunków na Bliskim Wschodzie

Izrael nie może oczekiwać normalizacji stosunków ze światem arabskim, jeśli anektuje ziemię na okupowanym Zachodnim Brzegu – poinformował w piątek ambasador Zjednoczonych Emiratów Arabskich w USA, przekazuje Reuters.

Jak poinformowała w piątek Agencja Prasowa Reuters, Youssef Al Otaiba ambasador Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Waszyngtonie zaapelował do izraelskiego społeczeństwa o odstąpienie od planów aneksji okupowanych ziem Zachodniego Brzegu. Dyplomata przekonywał, że będzie to nielegalne posunięcie.

„Aneksja – z pewnością i natychmiast – zatrzymałaby wszystkie izraelskie aspiracje poprawy bezpieczeństwa, więzi gospodarczych i kulturowych ze światem arabskim i ZEA” – poinformował.

Izrael nie utrzymuje stosunków dyplomatycznych z krajami Zatoki Perskiej, ale wspólne obawy o regionalne wpływy Iranu doprowadziły do ​​ograniczonej odwilży w stosunkach dyplomatycznych. W maju odbył się pierwszy lot przewoźnika ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Izraela, niosąc pomoc humanitarną dla Palestyńczyków.

„Cały obserwowany postęp i zmieniające się nastawienie do Izraela, większa akceptacja Izraela przez ludzi i zmniejszenie wrogiego nastawienia do Izraela, wszystko to może zostać podważone decyzją o aneksji” – przekazał Al Otaiba w wywiadzie dla gazety The National.

Rząd Izraela zamierza rozpocząć debatę na temat aneksji palestyńskiego terytorium 1 lipca. Ruch zyskał poparcie w planie prezydenta USA Donalda Trumpa, ale minister Izraela w czwartek informował, że w tej kwestii są luki i że dwóch sojuszników jeszcze się nie zgodziło co do podziału terytorialnego.

Palestyńczycy twierdzą, że aneksja uniemożliwiłaby uzyskanie państwowości palestyńskiej na Zachodnim Brzegu, we Wschodniej Jerozolimie i w Strefie Gazy. Władze Autonomii Palestyny wezwały do międzynarodowych sankcji przeciwko Izraelowi.

