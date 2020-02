Powstała komisja do sprawy podziału terytorium Palestyny

Jak informuje dziennik The Times of Israel, przedstawiono członków amerykańsko – izraelskiej komisji, która wyznaczy terytoria Palestyny przeznaczone do aneksji.

Dziennik The Times of Israel poinformował w niedzielę, że komisja do spraw wymiany terytorium według planu Trumpa, została już zebrana. W skład komisji wchodzą urzędnicy amerykańscy i izraelscy, brakuje natomiast przedstawicieli strony palestyńskiej.

Wśród Amerykanów znajdują się Ambasador USA w Izraelu (David Friedman), jego doradca Aryeh Lightstone, a także członek Narodowej Rady Bezpieczeństwa C. Scott Leith.

Izraelscy członkowie komisji to Ambasador Izraela w Stanach Zjednoczonych Ron Dermer, członek gabinetu premiera Ronen Peretz i minister z ramienia Likudu, Yariv Levin. Waszyngton zaznaczył, że Izrael powinien się wstrzymać z przejmowaniem terytorium do czasu zakończenia pracy komisji.

Ambasador Stanów Zjednoczonych podczas konferencji prasowej powoływał się na słowa Donalda Trumpa. „Prezydent chce żeby zebrała się komisja i chce żeby przebrnęła przez pewien proces, nie będzie on trwał długo, ale jest on konieczny”.

Jak pisaliśmy, Mohammed Sztajeh, premier Autonomii Palestyny, poinformował na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa o swojej dezaprobacie dla propozycji rozwiązania izraelsko-palestyńskiego konfliktu. Zgodnie z przedstawionym planem Palestyńczycy uzyskaliby terytorium nieznajdujące się obecnie pod ich kontrolą. Musieliby jednak uznać suwerenność Izraela nad głównymi żydowskimi osiedlami na Zachodnim Brzegu.

Plan zakłada wstrzymanie na 4 lata izraelskiego osadnictwa na Zachodnim Brzegu. W tym czasie mają być negocjowane szczegółowe warunki końcowego porozumienia pokojowego.<Odpowiedzialność za bezpieczeństwo w Dolinie Jordanu pozostanie w rękach Izraela w dającej się przewidzieć przyszłości, ale może zostać zmniejszona, gdy powstające państwo palestyńskie wzmocni swoje zdolności w tym obszarze. Uznanie palestyńskiej państwowości uzależniono od spełnienia międzynarodowych kryteriów zarządzania państwem, takich jak poszanowanie praw człowieka, wolność prasy czy posiadanie transparentnych i wiarygodnych instytucji.

Izraelczycy zajęli Zachodni Brzeg Jordanu i wschodnią Jerozolimę w czasie wojny z 1967 roku i rozpoczęli od razu akcję żydowskiego osadnictwa na tych terenach, które pod osłoną armii okupacyjnej są wyłączone spod zarządu władz Autonomii Palestyńskiej. Dzisiaj około 700 tysięcy Żydów, czyli jedna dziesiąta liczby zamieszkującej w sąsiednim Izraelu, żyje na palestyńskich terytoriach okupowanych.

Kresy.pl/The Times of Israel