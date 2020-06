Niemcy krytykują plan aneksji ziem Zachodniego Brzegu przez Izrael

Heiko Maas, niemiecki minister spraw zagranicznych wyraził w środę poważne zaniepokojenie izraelskimi planami aneksji części okupowanego Zachodniego Brzegu – poinformowała Agencja Prasowa Reuters.

Jak poinformowała Agencja Prasowa Reuters, niemiecki minister spraw zagranicznych Heiko Maas, podczas swojej wizyty w Izraelu skrytykował plan tego kraju dotyczący zajęcia części ziem Autonomii Palestyny.

Nowy rząd jedności Izraela w przyszłym miesiącu zamierza rozpocząć dyskusję na temat „rozszerzenia suwerenności” na swoje osiedla na nielegalnie okupowanych ziemiach.

Plan został skrytykowany przez państwa arabskie i europejskie, zagraniczni komentatorzy twierdzą, że takie działania zakończą wysiłki na rzecz pokoju między Izraelem a Palestyńczykami. Izrael twierdzi, że aneksja byłaby zgodna z jednostronnym planem „pokojowym” ogłoszonym w styczniu przez prezydenta USA Donalda Trumpa.

„Powtórzyłem dziś tutaj stanowisko Niemiec, a także nasze poważne obawy, jako szczególnego przyjaciela Izraela, o możliwe konsekwencje takiego kroku” – przekazywał Maas podczas wspólnej konferencji prasowej z szefem izraelskiego MSZ.

Później niemiecki minister spotkał się z premierem Benjaminem Netanjahu. Szef izraelskiego rządu poinformował Maasa, że „realistyczny plan musi uznać rzeczywistość izraelskiego osadnictwa na terytorium i nie sprzyjać złudzeniu, że ludzie wyprowadzą się ze swoich domów”.

Plany aneksji okupowanych przez Izrael ziem wywołały protesty zarówno Palestyńczyków jak i części Izraelczyków. Protestujący zgromadzili się pod hasłem „Nie dla aneksji, nie dla okupacji, tak dla pokoju i demokracji”. Niektórzy przynieśli palestyńskie flagi. Protest został zorganizowany przez grupy lewicowe, nie wygląda na początek masowego ruchu. Według ostatnich badań opinii publicznej około połowy Izraelczyków popiera aneksję.

Israeli occupation polices assult a journalist when he was covering a Jewish protest in Israel against annexation plane. pic.twitter.com/7aAcbRCUxm

— 𝔸𝕙𝕞𝕖𝕕 𝕊𝕙𝕒𝕞𝕖𝕪𝕒 (@AhmedShameya) June 6, 2020