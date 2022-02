KE uznała gaz i atom za tymczasowe „zielone źródła energii”

Jak podał portal litewskiego nadawcy publicznego LRT, ostatni skład towarowy z białoruskimi nawozami miał przejechać przez Litwę w poniedziałek. Tradycyjnie miał on dojechać do portu w Kłajpedzie, skąd transport ma dotrzeć do kraju klienta. Od lutego Biełaruśkalij musi szukać innych korytarzy transportowych.

Na działania strony litewskiej zareagował przywódca Białorusi Aleksandr Łukaszenko. "Jeśli, na przykład, Litwa nie chce przepuszczać naszych ładunków do portu i ładować, dobrze, to ich prawo. Jeśli do tego dojdzie, oznacza to, że dosłownie w ciągu kilku dni powinny być stosowane te działania, w sprawie których porozumieliśmy się" - powiedział Łukaszenko, nie konkretyzując jednak na czym miałaby polegać odpowiedź strony białoruskiej.