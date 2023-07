Prezydent Izraela przemówił do amerykańskiego parlamentu – wzywa do przeciwstawienia się Iranowi

Prezydent Izraela Isaac Herzog przemawił w Kongresie w środę, dzień po spotkaniu z prezydentem Joe Bidenem. Jego wizyta wzudziła kontrowersje wśród amerykańskich parlamentarzystów.



Pięciu, określających się jako najbardziej postępowi, Demokratów zbojkotowało wystąpienie prezydenta Izraela, choć odgrywa on w tym państwie rolę czysto reprezentacyjną. Z kolei grupa deputowanych Partii Republikańskiej przedstawiła „wysoce upolitycznioną”, jak to opisał „Haaretz”, proizraelską rezolucję, mającą na celu zaatakowanie przewodniczącego Klubu Postępowego, Pramili Jayapali, określającego Izrael jako „rasistowskie państwo”.

We wtorek w Białym Domu Herzog powiedział prezydentowi USA JoeBidenowi, że Izrael „przechodzi gorącą debatę jako społeczeństwo”, ale „debata ta jest także cnotą i hołdem dla wielkości izraelskiej demokracji”, co, jak podkreślił, „brzmi mocno i prężnie”. Odniósł się w ten sposób do gwałtowanych protestów wznowionych w zeszłym tygodniu, jakie organizują przeciwnicy reformy sądownictwa zaprojektowanej przez rząd Binjamina Netanjahu. Uważają oni reformę za próbę naruszenia niezależności wymiaru sądownictwa i przejaw autorytarnych dążeń prawicowego rządu.

W środę w Kongresie Herzog rozpoczął swoje przemówienie od pochwały „więzi, jaka powstała między narodem Stanów Zjednoczonych a narodem Izraela, i opisał Izrael jako „żywą demokrację”, która chroni mniejszości, prawa człowieka i wolności obywatelskie, jako „państwo oparte na całkowitej równości praw społecznych i politycznych dla wszystkich jego mieszkańców, bez względu na religię, rasę czy płeć”.

Herzog ostrzegł jednak, że Izrael – podobnie jak Stany Zjednoczone – stoi obecnie w obliczu „największego wyzwania”: irańskiego programu nuklearnego. „Iran buduje zdolności nuklearne, które stanowią zagrożenie dla stabilności Bliskiego Wschodu i poza nim” – powiedział. „Każdy kraj lub region kontrolowany lub infiltrowany przez Iran doświadczył całkowitego spustoszenia. Widzieliśmy to w Jemenie, Gazie, Syrii, Libanie i Iraku”. Jak przekonywał – „Pozwolenie Iranowi na stanie się państwem nuklearnym – czy to przez zaniedbanie, czy przez dyplomację – jest nie do przyjęcia” – dodał.

Wezwał Amerykanów do „wspólnych zdecydowanych działań, aby zapobiec fundamentalnemu zagrożeniu Iranu dla bezpieczeństwa międzynarodowego”. Ostrzegł, że „państwo Izrael jest zdeterminowane, aby uniemożliwić Iranowi zdobycie zdolności do broni jądrowej”.