Szef Pentagonu: Polska przekazała Ukrainie 100 transporterów opancerzonych. Media: chodzi o Rosomaki

Sekretarz Obrony USA Lloyd Austin poinformował, ile KTO Rosomak Polska przekazała Ukrainie.

W miniony wtorek, po zakończeniu 15. spotkania grupy kontaktowej ds. obrony Ukrainy w bazie Ramstein w Niemczech, na wspólnej konferencji prasowej wystąpili szef Pentagonu, Lloyd Austin oraz przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, gen. Mark Milley.

Podczas swojego wystąpienia, sekretarz obrony Lloyd Austin powiedział m.in., że według relacji strony polskiej, na Ukrainę przekazanych zostało z Polski m.in. ponad 100 transporterów opancerzonych.

„Polska od naszego ostatniego spotkania [grupy Ramstein – red.] dostarczyła Ukrainie dodatkowy i bardzo potrzebny sprzęt do usuwania min i ponad 100 transporterów opancerzonych oraz kilkadziesiąt tysięcy sztuk amunicji” – powiedział szef Pentagonu.

Według mediów branżowych, jak Defence24.pl, tym samym Austin ujawnił liczbę kołowych transporterów opancerzonych Rosomak, wysłanych przez Polskę Ukraińcom. Serwis ten uważa, że chodzi tu „głównie o pojazdy w wersji kołowego bojowego wozu piechoty, a zatem z wieżą Hitfist-30P”, a także, prawdopodobnie, również różne warianty specjalistyczne.

Ponadto, szef Pentagonu powiedział, że na spotkaniu zaapelował do ministrów obrony innych krajów, żeby znów przejrzeli swoje zapasy amunicji kal. 155 mm oraz kluczowych systemów obrony powietrznej i rakiet przechwytujących – interceptorów. Wyjaśnił, że trzeba mieć pewność, iż „wszyscy przekazujemy wszystko, co może przygotować Ukrainę na nadchodzącą zimę”.

Później gen. Milley, odpowiadając na jedno z pytań dziennikarzy powiedział, że siły ukraińskie w ramach swojej kontrofensywy robią „ciągłe, stałe postępy”. Według niego, w ogólnym sensie, „Ukraińcy przeszli już przez kilka warstw” rosyjskiej obrony.

„Ona nie została jeszcze w 100 procentach przełamana, ale przeszli przez kilka z jej warstw. Oni idą bardzo wolno, zachowując swoją siłę bojową i bardzo świadomie przez ten pas obronny, który ciągnie się wzdłuż i wszerz okupowanej przez Rosję Ukrainy” – dodał głównodowodzący amerykańskich sił zbrojnych.

Zwracając się do osób, które krytykują powolne tempo i relatywnie skromne osiągnięcia Ukraińców powiedział, że mają oni jeszcze przed sobą sporo odpowiedniej do walki pogody i zostało im dużo siły bojowej.

„Ukraińcy nie mają żadnego zamiaru zatrzymywać się. Będą szli dalej, aż dojdą do granic swojego państwa” – uważa generał.

Dodajmy, że zdaniem części zachodnich ekspertów i analityków, w ostatnich dniach Siłom Zbrojnym Ukrainy prawdopodobnie udało się pokonać tzw. pierwszą Linię Surowikina, czyli wszystkie umocnienia w rejonie Robotyne-Werbowe. Ukraińcom najwyraźniej udało się wysadzić za nią desant piechoty z wozów Marder i Stryker.

GeoConfirmed UKR [CO] – Ukrainian VEHICLES also BREACHED the 1st SUROVIKIN LINE.

Based on GeoLocated footage (by @moklasen, @Tatarigami_UA and @DefMon3 )

As expected the first footage of Ukrainian vehicles past the Surovikin line emerged. (Behind the trenchsystem protecting the… pic.twitter.com/PkjF5D36Zx

— GeoConfirmed (@GeoConfirmed) September 21, 2023