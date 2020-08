Historyczne porozumienie Izraela i Zjednoczonych Emiratów Arabskich – Netanjahu zawiesi plany aneksji ziem Zachodniego Brzegu

Izrael i Zjednoczone Emiraty Arabskie osiągnęły w czwartek historyczne porozumienie pokojowe, które doprowadzi do pełnej normalizacji stosunków dyplomatycznych między dwoma krajami Bliskiego Wschodu w porozumieniu, któremu pośredniczył prezydent USA Donald Trump – poinformował Reuters.

Zgodnie z umową Izrael zgodził się zawiesić próbę aneksji obszarów osiedli żydowskich na Zachodnim Brzegu Jordanu, przekazali Reutersowi urzędnicy Białego Domu. Porozumienie pokojowe było wynikiem długich dyskusji między Izraelem, ZEA i Stanami Zjednoczonymi, które zwłaszcza w ostatnim czasie nabrały tempa.

Porozumienie zostało przypieczętowane w czwartek w rozmowie telefonicznej między Trumpem, premierem Izraela Benjaminem Netanjahu i szejkiem Mohammedem Bin Zayedem, koronowanym księciem Abu Zabi.

„Ogromny przełom dzisiaj! Historyczne porozumienie pokojowe między naszymi dwoma wielkimi przyjaciółmi, Izraelem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi” – napisał Trump na Twitterze.

Urzędnicy określili porozumienie jako pierwsze tego rodzaju od czasu podpisania traktatu pokojowego przez Izrael i Jordanię w 1994 roku. Daje ono również Trumpowi duży sukces w polityce zagranicznej, podczas kampanii o reelekcję na stanowisko prezydenta USA.

Przedstawiciele Białego Domu przekazali, że doradca Trumpa Jared Kushner, ambasador USA w Izraelu David Friedman i wysłannik ds. Bliskiego Wschodu Avi Berkowitz, a także sekretarz stanu Mike Pompeo i doradca ds. Bezpieczeństwa narodowego Białego Domu Robert O’Brien byli głęboko zaangażowani w negocjowanie umowy.

We wspólnym oświadczeniu wydanym przez trzy narody stwierdzono, że trzej przywódcy „zgodzili się na pełną normalizację stosunków między Izraelem a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi”. „Ten historyczny przełom dyplomatyczny przyczyni się do pokoju w regionie Bliskiego Wschodu i jest świadectwem odważnej dyplomacji i wizji trzech przywódców oraz odwagi Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Izraela do wytyczenia nowej ścieżki, która odblokuje wielki potencjał w regionie” – głosi oświadczenie.

Delegacje z Izraela i Zjednoczonych Emiratów Arabskich spotkają się w najbliższych tygodniach, aby podpisać bilateralne umowy dotyczące inwestycji, turystyki, lotów bezpośrednich, bezpieczeństwa, telekomunikacji i innych zagadnień. Oczekuje się, że oba kraje wkrótce otworzą u siebie placówki dyplomatyczne.

W oświadczeniu stwierdzono, że „w wyniku tego dyplomatycznego przełomu i na prośbę prezydenta Trumpa i przy wsparciu Zjednoczonych Emiratów Arabskich Izrael zawiesi deklarację suwerenności” nad obszarami Zachodniego Brzegu przewidzianymi w amerykańskim planie pokojowym przedstawionym przez Trumpa w styczniu.

„Izrael w dającej się przewidzieć przyszłości będzie się koncentrował na budowaniu tych stosunków i dążeniu do wszystkich korzyści, które mogą wyniknąć z posiadania nowych stosunków z tym krajem, a my również przełamujemy lody, aby dokonać większej normalizacji i porozumień pokojowych z innymi państwami w regionie” – powiedział Reutersowi jeden z urzędników Białego Domu.

Porozumienie przewiduje zapewnienie muzułmanom większego dostępu do meczetu Al-Aksa na Starym Mieście w Jerozolimie czy umożliwienie im lot z Abu Zabi do Tel Awiwu. We wspólnym oświadczeniu stwierdzono, że Zjednoczone Emiraty Arabskie i Izrael natychmiast rozszerzą i przyspieszą współpracę w zakresie leczenia i rozwoju szczepionki przeciwko nowemu koronawirusowi w czasie pandemii.

