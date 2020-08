Swastyki i runy na budynku w centrum ukraińskiego miasta. UIPN: to nie jest nielegalne

W lipcu na nowo budowanej kawiarni w centrum Połtawy na Ukrainie pojawiły się ornamenty w postaci odwróconej (lewoskrętnej) swastyki, a także znaków podobnych do germańskich run. Sprawie przyjrzał się ukraiński Instytut Pamięci Narodowej i wstępnie orzekł, że symbole te nie podlegają pod ustawę o zakazie propagandy ustrojów totalitarnych.

Jak podały lokalne media z Połtawy – dużego miasta obwodowego na wschodzie Ukrainy – pod koniec lipca mieszkańcy tego miasta zwrócili uwagę na pojawienie się ornamentów w formie odwróconych swastyk i run na kawiarni budowanej w centrum miasta. Mąż właścicielki kawiarni Hennadij Sikałow tłumaczył na portalu „Ostannij Bastion”, którego jest redaktorem naczelnym, że symbole „są manifestacją powrotu dawnych, tradycyjnych znaków na ulicach ukraińskich miast”. Później portal zaczął publikować artykuły, w których dowodził, że „w rzeczywistości swastyka zawsze była symbolem szczęścia, używanym w wielu kulturach, zanim została powiązana z morderczym reżimem XX wieku”. Jak napisano, celem artykułów była „edukacja obywateli, zwłaszcza mieszkańców Połtawy” po to, by nie pozwolić „nieukom na bezczeszczenie dziedzictwa Ukraińców”.

Po kilku dniach ktoś usunął ornamenty z fasady, jednak nie byli to budowniczowie. Sikałow przypuszczał, że zrobili to przeciwnicy prezentowania takich znaków. Przy okazji wytłumaczył lokalnym mediom znaczenie symboli. Według niego „symbole solarne to sposób na powrót do tradycji starożytnych Aryjczyków”. Niebawem swastyki powróciły na fasadę budynku.

Sprawą zainteresował się ukraiński IPN sprawdzając, czy nie doszło złamania przepisów o zakazie propagandy nazizmu. We wtorek na stronie Instytutu stwierdzono, „fachowcy Instytutu doszli do wniosku, że symbolika na fasadzie kawiarni w Połtawie formalnie może nie należeć do symboliki reżimu nazistowskiego”. Oznaczałoby to, że nie jest zakazana, tym bardziej, że ustawa enumeratywnie wylicza zabronione symbole. Dodano jednak, że UIPN „uważa za konieczne dodatkowe zbadanie tej kwestii i zwróci się z odpowiednimi pytaniami do fachowców”.

„Jednak biorąc pod uwagę głęboką traumę społeczną zadaną przez totalitarny reżim nazistowski przed i podczas II wojny światowej, skalę i horror zbrodni przeciwko ludzkości, jakie wyrządził, oraz fakt, że łączne użycie swastyki i run (część których faktycznie była używana jako symbole jednostek SS) mogą być interpretowane jako prowokacyjne i obrażające pamięć ofiar reżimów totalitarnych, Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej zdecydowanie odradza używanie w miejscach publicznych symboli podobnych do tych używanych przez reżim nazistowski” – napisano w stanowisku UIPN.

