Rosyjskie i białoruskie myśliwce na polskiej granicy [+FOTO]

Agencja Ukrinform opublikowała w piątek wywiad z ambasadorem Ukrainy w Polsce Andrijem Deszczycią, w którym ukraiński dyplomata podsumował miniony rok w stosunkach polsko-ukraińskich. Wywiadowi nadano tytuł "Ukraina staje się konkurentem Polski na europejskim rynku".

Jedno z pytań do ambasadora dotyczyło ograniczania przez Polskę ilości zezwoleń na tranzyt dla ukraińskich przewoźników samochodowych, co ma hamować ukraiński eksport do UE, na co Ukraina odpowiedziała blokowaniem połączeń kolejowych Polski z Chinami. "W jakim teraz jesteśmy miejscu i jak wyjść z tej patowej sytuacji?" - brzmiało pytanie do dyplomaty.