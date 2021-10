„Tego jeszcze nie było”. Rosyjskie Su-24 przeleciały tuż obok polskiej platformy wiertniczej [+VIDEO]

We wtorek dwa rosyjskie bombowce Su-24 przeleciały blisko polskiej platformy wiertniczej na Bałtyku. Jako pierwszy incydent ten opisał portal Onet nazywając go „prowokacyjnym przelotem”. Do sprawy odniosło się Biuro Bezpieczeństwa Narodowego twierdząc, że Rosjanie nie złamali żadnych przepisów i nie stwarzali niebezpieczeństwa.

W środę w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać dwa samoloty wojskowe lecące nisko nad powierzchnią morza w pobliżu platformy wiertniczej. Nagranie zostało wykonane przez osobę znajdującą się na platformie, najprawdopodobniej kogoś z jej załogi. Samoloty przeleciały w odległości kilkudziesięciu metrów od platformy. „Tego jeszcze nie było” – komentował ktoś znajdujący się blisko kamery. „Pier…nięci” – powiedziała inna osoba. W tle słychać także dyskusję na temat możliwej przynależności samolotów – ktoś przypuszczał, że „to Ruscy”, a ktoś inny odpowiadał „nie, to Szwedzi”.

Według Onetu, który jako pierwszy w środę poinformował o incydencie, nazywając go „prowokacyjnym przelotem”, do zdarzenia doszło najprawdopodobniej w pobliżu należącej do Lotosu platformy wiertniczej Baltic Beta, zlokalizowanej około 78 km na północ od Władysławowa. Jest to polska wyłączna strefa ekonomiczna.

Na prośbę Onetu incydent został sprawdzony przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

„Siły Zbrojne RP odnotowały fakt przelotu pary rosyjskich Su-24 w rejonie Morza Bałtyckiego (26.10.2021 r. o godz. 15.00). Statki powietrzne wykonywały lot w Rejonie Informacji Powietrznej (FIR) Kaliningrad i nie naruszyły żadnych przepisów oraz nie stwarzały zagrożenia dla bezpieczeństwa. Ponadto przestrzeń powietrzna nad platformą wiertniczą nie jest strefą zabronioną” – przekazał rzecznik prasowy BBN Marcin Skowron.

Su-24 to bombowiec naddźwiękowy konstrukcji radzieckiej o zmiennej geometrii skrzydeł. Produkowany był seryjnie w latach 1971-1993. Jego maksymalna prędkość w locie to 1,7 tys. km/h, zasięg 3,5 tys. km, a pułap 11 km. Różne modyfikacje Su-24 były używane przez Siły Powietrzne ZSRR a później Rosji podczas działań wojennych w Afganistanie, Czeczenii, Gruzji i Syrii. Stanowi on podstawę rosyjskiego lotnictwa uderzeniowego.

Kresy.pl / onet.pl