Litwa wezwała Europę do podjęcia antychińskich polityki

Wpisując się w amerykańską agendę polityki antychińskiej dyplomacja litewska wzywa do tego także inne państwa Europy.

Goszczący we wtorek w Waszyngtonie minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis, wrócił stamtąd do Europy jeszcze bardziej przekonany co konieczności prowadzenia antychińskiej polityki i to w skali całego kontynentu. Wzywał on Europejczyków do zrywania więzi gospodarczych z Chinami.

Na pytanie dziennikarza agencji Reutera czy sama Litwa jest gotowa na zerwanie z ChRL Landsbergis odpowiedział – „W krótkiej perspektywie zerwanie umów handlowych jest bolesne dla każdego państwa.” – zacytował w czwartek portal rp.pl – „Ale trwa to krótko, ponieważ rynki się dostosowują. Firmy się dostosowują.”

Szef litewskiej dyplomacji pozostaje przekonany, że „Musimy znaleźć sposób, aby stworzyć elastyczne łańcuchy dostaw, tak aby można było przeciwstawić się tej presji, zrywaniu kontraktów handlowych” przez Chiny.

Landsbergis przyznał, że po antychińskich krokach podjętych przez jego państwo, litewskie firmy spotykają się ze zrywaniem kontaktów ze strony firm z ChRL. Chińczycy namawiają też przedsiębiorstwa z państw trzecich, by nie kooperowały z Litwinami.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia 50 zł100 zł200 zł500 zł Przekaż darowiznę

Landsbergis posunął się do mobilizowania państw europejskich do zaangażowania się w regionie Indo-Pacyfiku w celu przeciwstawiania się Chinom. „Musimy zrozumieć, że dziś każde państwo jest zaangażowane w sprawy Indo-Pacyfiku” – powiedział szef litewskiej dyplomacji – „Na niektórych naszych sojusznicy z NATO spoczywa wielka odpowiedzialność w regionie, zapewniają gwarancje bezpieczeństwa tamtejszym państwom, a to oznacza, że my też musimy co najmniej rozumieć co tam się dzieje lub odgrywać w tym jakąś rolę.”

We wtorek Landbergis odbył konsultacje w Waszyngtonie z koordynatorem Rady Bezpieczeństwa Narodowego do Spraw Indo-Pacyfiku Kurtem Campbellem oraz zastępcą sekretarza stanu do spraw do Spraw Azji Wschodniej i Pacyfiku Danielem Kritenbrinkiem. „Stany Zjednoczone potwierdziły swoje zdecydowane poparcie dla Litwy jako cennego sojusznika i partnera NATO w rozwiązywaniu wielu wspólnych globalnych problemów i wyzwań, zwłaszcza w regionach Indii i Pacyfiku.” – napisała po konsultacjach administracja Białego Domu.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Do spotkania tego doszło w sytuacji znaczącego pogorszenia się relacji litewsko-chińskich, po miesiącach nieprzyjaznych wobec Pekinu kroków Litwy. Chiński potentat Huawei został wykluczony z możliwości budowy litewskiego systemu 5G, a miejscowi wykonawcy zaczęli nawet usuwać dotychczas używane w litewskim systemie telekomunikacyjnym elementy dostarczone przez Huawei. Polska filia chińskiego koncernu Nuctech została z kolei wykluczona z możliwości dostarczenia skanerów na litewskie lotniska. Litewska dyplomacja oskarżała Chiny o „dzielenie Europy”, a następnie wycofała się z formatu wielostronnej współpracy Pekinu z państwami Europy Środkowowschodniej 17+1.

W niedzielę władze Chin zadecydowały o obniżeniu rangi relacji dyplomatycznych z Litwą, po tym gdy w Wilnie otwarte zostało przedstawicielstwo władz na Tajpej opatrzone nazwą Tajwan. Litwini planują otworzenie na wyspie, oficjalnie będącej częścią Chin, swojego przedstawicielstwa.

rp.pl/kresy.pl