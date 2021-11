Litwa przyłącza się do antychińskiej polityki USA

Biały Dom ogłosił, że chce pogłębienia współpracy między USA a Litwą. Współpraca ta ma mieć wyraźnie antychińskie ostrze.

Na stronie internetowej Białego Domu ukazało się we wtorek oświadczenie informujące, iż tego dnia odbyły się „konsultacje wysokiego szczebla w Waszyngtonie”, prowadzone ze strony litewskiej przez ministra spraw zagranicznych Gabrieliusa, a z amerykańskiej przez koordynatora Rady Bezpieczeństwa Narodowego do Spraw Indo-Pacyfiku Kurta Campbell oraz zastępcę sekretarza stanu do spraw do Spraw Azji Wschodniej i Pacyfiku Daniela Kritenbrinka.

Obecność tych dwóch ostatnich na spotkaniu z szefem litewskiej dyplomacji nie była przypadkowa, bowiem konsultacje były poświęcone „możliwościom ściślejszej współpracy w regionie Indo-Pacyfiku, w tym z podobnie myślącymi partnerami”.

Jak napisano w oświadczeniu w czasie konsultacji „Stany Zjednoczone potwierdziły silne poparcie dla Litwy jako cenionego sojusznika NATO i partnera w rozwiązywaniu wielu wspólnych globalnych wyzwań i możliwości, w szczególności tych w regionie Indo-Pacyfiku”. Amerykanie i Litwini przedyskutowali „wspólne zaangażowanie ich krajów w wartości demokratyczne, prawa człowieka i wsparcie dla międzynarodowego porządku opartego na zasadach”. Waszyngton wielokrotnie twierdził, że przeciw tym wartościom występuje Chińska Republika Ludowa.

W czasie spotkania obie strony miały zobowiązać się „do kontynuowania wzmocnionej współpracy, w tym w zakresie handlu, inwestycji i odporności łańcucha dostaw, więzi bezpieczeństwa i obrony oraz podejmowania wyzwań związanych z nowymi i przełomowymi technologiami, a także zagrożeniami cybernetycznymi i hybrydowymi”.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia 50 zł100 zł200 zł500 zł Przekaż darowiznę

„Stany Zjednoczone potwierdziły swoje zdecydowane poparcie dla Litwy jako cennego sojusznika i partnera NATO w rozwiązywaniu wielu wspólnych globalnych problemów i wyzwań, zwłaszcza w regionach Indii i Pacyfiku.” – tak konsultacje podsumowała z kolei rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Emily Horn.

Jak dodała – „Uczestnicy omówili przywiązanie swoich krajów do wartości demokratycznych, praw człowieka i ładu międzynarodowego. Obie strony zobowiązały się do dążenia do bliższej współpracy, m.in. w obszarze handlu, inwestycji […], a także sprostania wyzwaniom stawianym przez nowe i transformacyjne technologie, zagrożenia cybernetyczne i hybrydowe.” – zacytował w środę portal litewskiego nadawcy publicznego LRT.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Do spotkania tego doszło w sytuacji znaczącego pogorszenia się relacji litewsko-chińskich, po miesiącach nieprzyjaznych wobec Pekinu kroków Litwy. Chiński potentat Huawei został wykluczony z możliwości budowy litewskiego systemu 5G, a miejscowi wykonawcy zaczęli nawet usuwać dotychczas używane w litewskim systemie telekomunikacyjnym elementy dostarczone przez Huawei. Polska filia chińskiego koncernu Nuctech została z kolei wykluczona z możliwości dostarczenia skanerów na litewskie lotniska. Litewska dyplomacja oskarżała Chiny o „dzielenie Europy”, a następnie wycofała się z formatu wielostronnej współpracy Pekinu z państwami Europy Środkowowschodniej 17+1.

W niedzielę władze Chin zadecydowały o obniżeniu rangi relacji dyplomatycznych z Litwą, po tym gdy w Wilnie otwarte zostało przedstawicielstwo władz na Tajpej opatrzone nazwą Tajwan. Litwini planują otworzenie na wyspie, oficjalnie będącej częścią Chin, swojego przedstawicielstwa.

whitehouse.gov/lrt.lt/kresy.pl