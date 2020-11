W wyniku rakietowego ostrzału Zielonej Strefy w Bagdadzie życie straciło dziecko [+VIDEO]

Siedem rakiet zostało wystrzelonych na silnie ufortyfikowaną Zieloną Strefę w Bagdadzie w Iraku we wtorek, zabijając co najmniej jedno dziecko i raniąc pięciu innych cywilów, podała telewizja CNN.

Jak poinformował portal CNN, we wtorek Zielona Strefa w stolicy Iraku znalazła się pod ostrzałem rakiet, w wyniku czego życie straciło dziecko, a rany odniosło pięć innych osób. Cztery rakiety wylądowały w Zielonej Strefie, a trzy poza nią.

Zielona strefa to obszar stolicy Iraku, w którym znajdują się ambasady USA i kilku innych krajów zachodnich. Jest w dużej mierze postrzegany jako bezpieczna lokalizacja, ale często jest celem ataków rakietowych.

Breaking: Video from Baghdad showing the defense systems launching to intercept the rockets pic.twitter.com/w1GsU9FpSR

Amerykański urzędnik powiedział, że podczas incydentu personel USA przeniósł się do schronów. Stany Zjednoczone nie przeprowadziły jeszcze pełnej oceny szkód, ale wstępne ustalenia wskazują na brak obrażeń osób z USA i żadnych szkód materialnych w ambasadzie.

Zgodnie z oświadczeniem armii irackiej, irackie siły bezpieczeństwa zlokalizowały miejsce wystrzelenia rakiet we wschodniej dzielnicy Al-Ameen w Bagdadzie. Wojsko opublikowało zdjęcia miejsca startu, które przedstawia płonącą wyrzutnię rakiet na ulicy.

W przeszłości w Zieloną Strefę wystrzeliwano kilka rakiet, aby zaprotestować przeciwko obecności wojsk amerykańskich w Iraku.

When you’re recording a segment about the planned US troop drawdown in #Iraq and a rocket, followed by CRAM projectiles, fly over head #Baghdad

(Casper, my dog, and I are fine) pic.twitter.com/ygHVfJtpk3

— Simona Foltyn (@SimonaFoltyn) November 17, 2020