Administracja Trumpa wycofuje żołnierzy USA z Afganistanu i Iraku

Prezydent Donald Trump nakazał Pentagonowi wycofanie do połowy stycznia 2,5 tys. żołnierzy amerykańskich z Afganistanu i Iraku – oświadczył we wtorek Christopher Miller, pełniący obowiązki szefa Departamentu Obrony USA.

Liczba amerykańskich żołnierzy w Afganistanie ma ulec do 15 stycznia zmniejszeniu z 4,5 tys. do 2,5 tys. W Iraku zaś z 3 tys. do 2,5 tys. Nastąpi to w ostatnim tygodniu prezydentury Donalda Trumpa – podaje agencja „Reuters”.

Miller zaznaczył podczas ogłaszania decyzji prezydenta, że rozmawiał wcześniej z przywódcami Kongresu oraz zagranicznymi partnerami i sojusznikami.

Część przedstawicieli amerykańskiej administracji krytykuje decyzję prezydenta, która nastąpiła tydzień po zdymisjonowaniu dotychczasowego szefa Pentagonu Marka Espera.

„Cztery lata temu prezydent Trump złożył obietnicę, że zakończy niekończące się wojny Ameryki – odniósł się do decyzji Trumpa doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Robert O’Brien.

Dodał, że Trump ma nadzieję, że wszyscy żołnierze USA, którzy przebywają w Iraku i Afganistanie, do maja wrócą bezpiecznie do domu. „Prezydent dotrzymuje obietnicy złożonej narodowi amerykańskiemu” – zaznaczył.

Wcześniej, przed oficjalnym potwierdzeniem decyzji Trumpa, sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg ostrzegał przed „bardzo wysoką” ceną za zbyt szybkie opuszczenie Afganistanu przez amerykańskie i sojusznicze wojska. Region w jego opinii „może ponownie stać się dla międzynarodowych terrorystów platformą do planowania i organizowania ataków na nasze kraje” – ostrzegał.

Mitch McConnell, szef republikańskiej większości w Senacie USA, wypowiedział się w poniedziałek krytycznie o szybkim ograniczeniu amerykańskiego kontyngentu w Afganistanie. Ocenił, ze taki krok poprze jedynie „niewielka mniejszość” w Kongresie. Wyraził opinię, że zaszkodzi to USA oraz sojusznikom.

Przewidywana styczniowa redukcja amerykańskich żołnierzy w Afganistanie byłaby kolejną, od czasu podpisania porozumienia między Waszyngtonem i talibami w lutym. W chwili jej podpisania w Afganistanie znajdowało się 13 tys. żołnierzy amerykańskich.

reuters.com / Kresy.pl