Trump zakłada, że przed Bożym Narodzeniem liczba amerykańskich żołnierzy w Afganistanie spadnie do 2500

Doradca prezydenta Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego ogłosił w środę, że Stany Zjednoczone zmniejszą liczbę swoich żołnierzy w Afganistanie do 2500 na początku przyszłego roku – przekazał New York Times. Trump twierdzi, że zostanie to osiągnięte do Bożego Narodzenia tego roku.

„Powinniśmy mieć niewielką pozostałą liczbę naszych odważnych mężczyzn i kobiet służących w Afganistanie do Bożego Narodzenia!” – napisał na Twitterze.

We should have the small remaining number of our BRAVE Men and Women serving in Afghanistan home by Christmas! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

„Kiedy prezydent Trump objął urząd, w Afganistanie było ponad 10 000 żołnierzy amerykańskich” – powiedział O’Brien podczas uroczystości na Uniwersytecie Newady w Las Vegas. „Na dzień dzisiejszy jest ich mniej niż 5000, a na początku przyszłego roku liczba ta wzrośnie do 2500”.

W ostatnich miesiącach Trump wielokrotnie wyrażał chęć opuszczenia kraju wcześniej, niż wynika to z harmonogramu przedstawionego w lutym w porozumieniu pokojowym z talibami, które stanowiło, że amerykańskie wojska wycofałyby się za 12 do 14 miesięcy, gdyby grupa bojowników spełniła określone warunki.

„Ostatecznie sami Afgańczycy będą musieli wypracować porozumienie pokojowe” – powiedział O’Brien. Dodał: „Uważamy, że Amerykanie muszą wracać do domu”.

Donald Trump chcąc wywiązać się ze swojej obietnicy wyborczej „zakończenia niekończących się wojen”. Stany Zjednoczone wycofają tysiące żołnierzy z Iraku i Afganistanu do listopada, poinformował w środę generał piechoty morskiej Frank McKenzie na Bliskim Wschodzie.

Podczas wizyty w Iraku generał piechoty morskiej Frank McKenzie, dowódca Centralnego Dowództwa USA poinformował, że redukcja w Iraku – z około 5200 żołnierzy do około 3000 – odzwierciedla zaufanie administracji Trumpa do zdolności irackich sił bezpieczeństwa wyszkolonych przez USA do obsługi bojowe zagrożenie ze strony grupy Państwa Islamskiego.

Później McKenzie powiedział, że liczba żołnierzy w Afganistanie spadnie do 4500 do listopada. Złożył oświadczenie w rozmowie telefonicznej z małą grupą reporterów, według urzędników w jego Centralnym Dowództwie.

„Jesteśmy w trakcie schodzenia, które ma osiągnąć 4500 żołnierzy w listopadzie – październiku” – przekazał zgodnie z transkrypcją udostępnioną przez jego biuro. Zaznaczył, że droga do osiągnięcia poziomu 4500 żołnierzy będzie częściowo określona przez zdolność wojska do wywiezienia sprzętu z kraju.

„Przy 4500 nadal będziemy w stanie wykonać podstawowe zadania, które chcemy osiągnąć” – zapewnił. „Okazaliśmy więcej niż dobrą wolę i naszą gotowość do pokazania, że ​​nie chcemy być siłą okupacyjną w tym kraju. Ale mamy strategiczne interesy, żywotne interesy, które zmuszają nas do upewnienia się, że te podmioty, takie jak Al-Kaida i ISIS, nie mogą prowadzić ataków na Stany Zjednoczone”.

Kresy.pl/New York Times